Talouskasvu tuo varovaista vetoapua kiinteistömarkkinaan

Euroalueen talouskasvu pysyi positiivisena kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla, ja Suomessakin kuluvan vuoden ennuste on aiempia vuosia valoisampi. Lähi-idän konflikti on kuitenkin lisännyt epävarmuutta ja nostanut inflaatio- ja korko-odotuksia euroalueella. Suomessa talous kasvoi ennakkotietojen mukaan 0,5 prosenttia kolmannella kvartaalilla. Talouteen ennakoidaan kokonaisuudessaan kuluvana vuonna 1,7 prosentin ja ensi vuonna 1,6 prosentin talouskasvua. Alkuvuoden kasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti viennin hyvä vire sekä yksityiset investoinnit.



”Kiihtyvä inflaatio ja nousevat korot hidastavat osaltaan euroalueen ja Suomen talouskasvua. Inflaatio nousi euroalueella lokakuussa ennakkotietojen mukaan 4,0 prosenttiin ja Suomessa 3,4 prosenttiin. EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa joulukuussa, varsinkin jos energian hintojen nousu alkaa näkyä muiden hyödykkeiden hinnoissa. Suomen talouden ennuste on valoisampi kuin pitkään aikaan, mikä tuo piristysruiskeen monen eri toimitilasektorin näkymiin. Kuitenkin alan ja Suomen talouden kannalta globaalit riskitekijät sekä erityisesti inflaation ja korkojen nousu voivat jarruttaa toipumista”, kertoo Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi.

Suhdanteen kohentuminen voi tuoda pientä nostetta toimistomarkkinan tilakysyntään ja käyttöasteisiin

Talouskasvun piristyminen, yritysten luottamuksen kohentuminen ja hitaasti elpyvä työmarkkinatilanne tuovat hienoista tukea toimistomarkkinaan kuluvasta vuodesta eteenpäin. Liikatarjonnan hienoista purkautumista edesauttaa luottamuksen lisääntymisen lisäksi vähäinen rakentaminen. Samalla kuitenkin erot halutuimpien ja heikompien tilojen vuokrissa ja vajaakäytössä kasvavat. Modernia ja laadukasta toimistotilaa on niukasti tarjolla, mikä tukee parhaimpien kohteiden vuokrakehitystä tulevina vuosina. Toimistojen sijoittajakysyntä on myös edelleen vaisua.

Liiketiloissa kysynnän piristyminen odottelee yksityisen kulutuksen selvempää kasvua

Liiketilamarkkinassa ruoka- ja halpakaupan hyvä vire ja toisaalta erikoiskaupan haasteet jatkuvat. Päivittäistavara- ja halpakauppavetoisten toimijoiden asiakasmäärissä ja myynneissä nähtiin pääsääntöisesti kasvua alkuvuoden aikana. Toistaiseksi yksityisen kulutuksen maltillinen kasvu sekä globaalit epävarmuustekijät ja korkojen nousu jarruttavat liiketiloja vuokraavien yritysten tuotteiden kysyntää ja halukkuutta investoida uusiin tiloihin. Liiketilojen vajaakäyttö on kuitenkin pysynyt matalalla tasolla ja vajaakäytön ei odoteta kasvavan suurissa kaupungeissa loppuvuoden aikana. Liiketilahankkeita valmistui kesän aikana huomattavasti viime vuotta enemmän. Kuitenkin rakentamislupien ja aloitusten kehitys oli vaisumpaa kesä-elokuussa.

Tuotannollisten kiinteistöjen markkinassa kohentunut suhdannetilanne näkyy viiveellä

Suomen parantunut suhdannetilanne näkyy tuotannollisten tilojen markkinalla parempana vuokralaiskysyntänä erityisesti pienteollisuudessa ja kevytlogistiikassa. Tilakysynnän kasvu seuraa kuitenkin suhdannetta viiveellä, joten käyttöasteet ja vuokrat eivät vielä heijasta kysynnän paranemista. Viimeisen 12 kuukauden aikana teollisuus- ja varastorakennuksia on valmistunut kasvukolmion keskeisistä osamarkkinoista eniten Kirkkonummelle, Tuusulaan, Raisioon ja Tampereelle.



”Ellei globaalilta suunnalta tule uusia yllätyksiä, niin viennin ja teollisuuden positiivisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan loppuvuodesta eteenpäin. Tämä tukee myös teollisuus-, logistiikka- ja varastotilojen kysyntää. Lisäksi Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla suuria investointihankkeita, kuten datakeskus- ja energiahankkeita, joista tuotannollisten tilojen markkina saa myös nostetta”, toteaa Ruotsi.



Viimeisen 25 vuoden aikana logistiikka-, varasto- ja teollisuuskiinteistöt ovat tarjoilleet sijoittajille vahvoja kokonaistuottoja. Viime vuonna tuotannolliset kiinteistöt tuottivat kaikista kiinteistösektoreista korkeinta kokonaistuottoa eli 7,2 prosenttia.