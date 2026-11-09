Etla nostaa teollisuuden kasvuennustettaan − työllisyysnykäystä saadaan kuitenkin vielä odottaa
12.11.2026 00:01:00 EET | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Suomen teollisuus kasvaa tänä vuonna kaksi ja puoli prosenttia, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos toimialakohtaisessa ennusteessaan. Etla on nostanut ennustettaan keväästä yli puoli prosenttiyksikköä. Myös palvelualoille on luvassa aiemmin ennakoitua vahvempia kasvunäkymiä. Voimakkainta kasvua on luvassa metalliteollisuuteen ja informaatio- ja viestintäalalle, jossa tekoälyn mahdollisuudet vahvistavat tuottavuuskehitystä. Teollisuuden työllisyysnykäystä ylöspäin saadaan kuitenkin odottaa vielä ensi vuoteen. Yhdysvaltojen välivaalien tulos ei välttämättä tarkoita muutoksia tullipolitiikkaan, vaikka välit EU:hun näyttävät nyt seesteisemmiltä.
Etlan syksyn Suhdanne-ennusteessa Suomen talouden kasvuksi ennustettiin tänä vuonna 1,7 prosenttia. Ensi vuodelle kasvun ennakoidaan kiihtyvän 1,9 prosenttiin ja vaimenevan sitten 1,4 prosenttiin vuonna 2028. Ennustevuosina talouskasvu on yritysvetoista eli se tulee suurelta osin yksityiseltä sektorilta.
Etlan toimialakohtaisessa ennusteessa voimakkainta kasvua ennustetaan informaatio- ja viestintäalalle, jonka viime vuoden kasvulukuja Tilastokeskus on tarkistanut roimasti ylöspäin peräti kymmeneen prosenttiin. Tämä näkyy myös hurjana tuottavuuskasvuna, ja tekoälyn mahdollisuudet vahvistavat tuottavuuskasvua entisestään. Etla ennustaakin, että toimialan kasvu olisi kolmen prosentin tuntumassa tänä ja ensi vuonna, mutta se voi yllättää myös positiivisesti ylöspäin.
Teollisuuden kasvuvauhti vahvistunut
Etla on nostanut keväästä ennustettaan tehdasteollisuuden kasvusta: nyt teollisuuden arvonlisäyksen odotetaan kasvavan noin kaksi ja puoli prosenttia tänä vuonna. Myös kahtena seuraavana vuonna teollisuuden kasvu pysyy reippaana. Teollisuuden luottamus on jatkanut kohenemistaan ja uusien tilausten arvo on kasvanut, joten vaikuttaisi, että Iranin sodan vaikutukset jäävät maltillisiksi.
Maailmanpoliittinen tilanne varjostaa silti tulevaisuuden näkymiä.
– Yhdysvallat ja EU solmivat kesällä kauppasopimuksen ja ainakin välivaalien alla näytti, että Yhdysvaltojen ja EU:n välit olisivat seesteisemmät. Demokraattien voitto välivaaleissa ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että USA:n tullipolitiikka tulisi muuttumaan. Iranin yhä jatkuva sota on heikentänyt toistaiseksi vain vähän EU:n ja Saksan talouskasvua ja näin myös Suomen vientikysyntä on pysynyt hyvänä, huomauttaa Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki.
Metalliteollisuudessa tilauskannat ovat vahvat ja toimiala kasvaa. Esimerkiksi muiden kulkuneuvojen valmistuksen, johon laivojen rakentaminen kuuluu, näkymät ovat hyvät, ja telakkateollisuus saikin elokuussa jälleen uuden jäänmurtajatilauksen tällä kertaa Suomen valtiolta. Myös moottoriajoneuvojen valmistuksen näkymät ovat kohentuneet puolustusteollisuuden saamien tilausten myötä.
Sen sijaan metsäteollisuuden näkymät ovat edelleen murheelliset. Pieni pilkahdus näkyy puuteollisuudessa, kun kasvussa oleva rakentaminen lisää puutuotteiden kysyntää.
Kasvu ei vielä heijastu kaikkialla työllisyyteen, mutta ensi vuonna jo nykäisee
Yksityisen sektorin kasvunäkymät puskevat työllisyyttä ylöspäin, mutta joillain aloilla työllisyysnykäystä saadaan odottaa ensi vuoteen.
– Vaikka jalostus kasvaa tänä vuonna, työllisyystilanteen kohentumista saadaan vielä odottaa. Teollisuudessa työllisyyden ja siten myös työtuntien odotetaan lähtevän kasvuun ensi vuonna. Palveluissa työllisyystilanne sen sijaan näyttäisi tämän hetken perusteella lähteneen varovaisesti kohentumaan jo tämän vuoden puolella, ennakoi Etlan Lähdemäki.
Myös palvelualoille ennustettua parempaa kasvua
Yksityisillä palvelualoilla kasvu piristyy tänä vuonna melkein kahteen prosenttiin ja hieman lisää ensi vuonna. Kaupan alan arvonlisäyksen neljä vuotta jatkunut alamäki kääntyy tänä vuonna selvään kasvuun tukkukaupan vetämänä.
– Yksityisten palvelualojen kasvu nojautuu nyt yritysvetoiseen kotimaiseen kysyntään ja vientiin. Turismin kasvu on tukenut majoitusalan kysyntää. Sen sijaan kotitalouksien kulutukseen perustuva kasvu on ollut edelleen heikompaa. Tämänkin pitäisi hitaasti alkaa vahvistua kotitalouksien ostovoiman kasvaessa ennustevuosina, sanoo Etlan vanhempi tutkija Ville Kaitila.
Rakentamisen puolella muu kuin asuinrakentaminen kasvaa jo selkeästi, mutta asuinrakentaminen sakkaa edelleen. Iranin sota on saanut korkotason taas väliaikaisesti nousuun ja epävarmuus tulevasta hidastaa asuntomarkkinoita. Rakentamisen kasvu tukee myös tiettyjä palvelutoimialoja.
Kohonneet polttoaineiden hinnat ovat nostaneet varastoinnin ja kuljetuksen kustannuksia ja vaikuttaneet alan kannattavuuteen. Ala kasvaa vielä tänä vuonna, mutta kasvu hidastuu ensi vuonna.
Syksyn 2026 Suhdanne Toimialat perustuu Etlan syyskuussa julkaisemaan Suhdanne Syksy 2026 -makrotalouden ennusteeseen ja sen tekemisessä käytetään mm. Suomen kansantalouden panos-tuotosmallia. Suhdanne Toimialat sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.
Liitteet (2 kpl): Etla Suhdanne Toimialat Syksy 2026 & Arvonlisäys toimialoittain
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville KaitilaVanhempi tutkija, ETLAPuh:050-410 1012ville.kaitila@etla.fi
Sakari LähdemäkiVanhempi tutkija, ETLAPuh:040 746 2991sakari.lahdemaki@etla.fi
Kuvat
Liitteet
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
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