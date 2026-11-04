Myyrmäkeen avautuu uudenlainen vammaispalvelujen yksikkö – asuminen ja päivätoiminta saman katon alle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avaa uuden vammaispalvelujen yksikön Vantaan Myyrmäkeen osoitteeseen Apajakuja 7. Yksikössä pilotoidaan uudenlaista toimintamallia, kun saman katon alla toimivat sekä vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö että päivätoimintakeskus.

– Tämä helpottaa merkittävästi asiakkaitamme ja työntekijöitämme, kun asukkaat voivat siirtyä asumisyksiköstä suoraan päivätoimintaan ja takaisin asumisyksikköön ilman erillisiä kuljetuspalveluja, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaispalvelujen tehtäväaluepäällikkö Annika Varis.

Lisäksi asumispalvelujen asukkaat ja työntekijät voivat hyödyntää päivätoiminnan tiloja iltaisin ja viikonloppuisin.

Yksikkö avautuu vaiheittain

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö on tarkoitettu nuorille aikuisille. Asukaspaikkoja on yhteensä kymmenen, joista viisi on tarkoitettu pitkäaikaiseen ja viisi lyhytaikaiseen asumiseen. Päivätoimintakeskus puolestaan tarjoaa päivätoimintaa 20 asiakkaalle.

Asumisyksikkö ja päivätoimintakeskus sijaitsevat kerrostalossa, jossa on myös muuta asutusta. Päivätoimintakeskus sijaitsee kiinteistön alimmassa kerroksessa maan tasalla ja asumisyksikkö sijaitsee ylempänä talossa.

Molempien toimintojen henkilöstöä johtaa sama esihenkilö. Päivätoiminnassa työskentelee kaksi toiminnanohjaajaa ja kolme ohjaajaa. Asumispalveluissa henkilöstöön kuuluu seitsemän ohjaajaa ja yksi vastaava ohjaaja.

Päivätoiminta Apajakujalla käynnistyy maanantaina 23.11.2026. Asumispalveluyksikön on tarkoitus avautua asiakkaille tammikuussa 2027, kun yksikön remontti valmistuu.