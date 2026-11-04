Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Myyrmäkeen avautuu uudenlainen vammaispalvelujen yksikkö – asuminen ja päivätoiminta saman katon alle

13.11.2026 08:05:00 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) avaa Myyrmäkeen yksikön, jossa yhdistyvät vammaisten henkilöiden ympärivuorokautinen palveluasuminen ja päivätoiminta. Uusi yksikkö mahdollistaa palvelujen joustavamman toiminnan.

Sydänkoristeita roikkuu katosta.
Amanda Lehtola

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avaa uuden vammaispalvelujen yksikön Vantaan Myyrmäkeen osoitteeseen Apajakuja 7. Yksikössä pilotoidaan uudenlaista toimintamallia, kun saman katon alla toimivat sekä vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö että päivätoimintakeskus.

– Tämä helpottaa merkittävästi asiakkaitamme ja työntekijöitämme, kun asukkaat voivat siirtyä asumisyksiköstä suoraan päivätoimintaan ja takaisin asumisyksikköön ilman erillisiä kuljetuspalveluja, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaispalvelujen tehtäväaluepäällikkö Annika Varis.

Lisäksi asumispalvelujen asukkaat ja työntekijät voivat hyödyntää päivätoiminnan tiloja iltaisin ja viikonloppuisin.

Yksikkö avautuu vaiheittain

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö on tarkoitettu nuorille aikuisille. Asukaspaikkoja on yhteensä kymmenen, joista viisi on tarkoitettu pitkäaikaiseen ja viisi lyhytaikaiseen asumiseen. Päivätoimintakeskus puolestaan tarjoaa päivätoimintaa 20 asiakkaalle.

Asumisyksikkö ja päivätoimintakeskus sijaitsevat kerrostalossa, jossa on myös muuta asutusta. Päivätoimintakeskus sijaitsee kiinteistön alimmassa kerroksessa maan tasalla ja asumisyksikkö sijaitsee ylempänä talossa.

Molempien toimintojen henkilöstöä johtaa sama esihenkilö. Päivätoiminnassa työskentelee kaksi toiminnanohjaajaa ja kolme ohjaajaa. Asumispalveluissa henkilöstöön kuuluu seitsemän ohjaajaa ja yksi vastaava ohjaaja.

Päivätoiminta Apajakujalla käynnistyy maanantaina 23.11.2026. Asumispalveluyksikön on tarkoitus avautua asiakkaille tammikuussa 2027, kun yksikön remontti valmistuu.

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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi

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