Työnantaja tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta, työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä

Asiassa oli kyse 16-vuotiaasta nuoresta, joka oli tullut kesätöihin työnantajan ylläpitämään ravintolaan ja jäätelökioskille Varsinais-Suomessa kesäkuussa 2023. Työnantaja oli kohdistanut nuoreen seksuaalista häirintää ja epäasiallista kohtelua heti työskentelyn alkuvaiheessa.

Työnantaja kosketteli 16-vuotiasta kesätyöntekijää

Käräjäoikeuden mukaan työnantaja oli ensimmäisenä työpaikalla vietettynä päivänä jäänyt seuraamaan nuoren työvaatteiden vaihtamista. Lisäksi hän oli koskettanut nuorta liu'uttamalla kättään tämän selkää pitkin takapuolen päälle.

Seuraavana työpäivänä työnantaja oli koskettanut nuorta rintakehän alueelta liu'uttamalla kättään rinnan päältä. Tapahtumien jälkeen nuori oli ollut yhteydessä vanhempiinsa ja lopettanut työskentelyn kyseisessä työpaikassa.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että työnantaja oli menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla. Nuoren kertomusta tukivat muun muassa tapahtumien jälkeen käydyt puhelinkeskustelut ja viestit sekä todistajan kertomus.

Työnantajan menettely täytti kolmen rikoksen tunnusmerkistöt

Käräjäoikeus katsoi työnantajan syyllistyneen seksuaalisen ahdistelun lisäksi työturvallisuusrikokseen ja työsyrjintään.

Työturvallisuusrikoksen osalta käräjäoikeus arvioi työnantajan menettelyä työturvallisuuslain perusteella. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä ryhtyä toimenpiteisiin työntekijään kohdistuvan terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun poistamiseksi.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan itse työntekijäänsä kohdistama seksuaalinen ahdistelu vaaransi työntekijän terveyttä. Työnantaja oli siten laiminlyönyt työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksiaan.

Asiassa oli lisäksi riitaa siitä, oliko nuoren työsuhde jo alkanut, koska kirjallista työsopimusta ei ollut allekirjoitettu. Käräjäoikeus katsoi, ettei kirjallisen työsopimuksen puuttuminen tai se, että ensimmäisen työpaikalla käynnin yhteydessä oli kyse perehdyttämisestä, poistanut työnantajan asemaa työnantajana ja esimiehenä. Työrikosten tunnusmerkistöt olivat siten sovellettavissa.

Työsyrjinnän osalta käräjäoikeus katsoi työnantajan asettaneen nuoren epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella kohdistamalla tähän seksuaalista häirintää. Menettely täytti niin ikään myös rikoslain 47 luvun 3 §:ssä tarkoitetun työsyrjinnän tunnusmerkistön.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan rikoksista yhteiseen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Työnantaja velvoitettiin lisäksi maksamaan nuorelle 2 000 euroa kärsimyskorvausta sekä 1 050 euroa ansionmenetyksestä korkoineen.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Velvollisuus koskee myös työntekijän suojaamista häirinnältä ja muulta epäasialliselta kohtelulta.

”Nuoret työntekijät ovat työelämässä usein vielä kokemattomia, ja työnantajalla on erityinen vastuu huolehtia siitä, että heidän ensimmäiset kokemuksensa työelämästä ovat turvallisia. Nuorella pitää olla mahdollisuus luottaa siihen, että työnantaja perehdyttää, ohjaa ja kohtelee häntä asianmukaisesti. Häirinnälle tai epäasialliselle kohtelulle ei ole työpaikalla sijaa” työsuojelujuristi Aki Eriksson muistuttaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 86.11.2026, R 761/2024/6906. Ei lainvoimainen