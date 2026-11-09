Talentia: Keski-Suomen hyvinvointialueen on kerrottava, miten vähennykset näkyvät palveluissa

Talouden sopeuttamiseen liittyvien järjestelyiden seurauksena pelkästään perhe- ja sosiaalipalveluista arvioidaan vähenevän 52 tehtävää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hyvinvointialuetta täsmentämään muutosten perusteet ja selvittämään, miten se turvaa palvelujen saatavuuden ennen asian etenemistä hyvinvointialueen päätöksentekoon.

Työntekijöillä oikeus tietää, miksi työskentelyalue muuttuu

Työskentelyalueen laajentaminen voi vaikuttaa merkittävästi työntekijän arkeen, Talentia korostaa. Työntekijöiden on saatava tietää, missä toimipisteissä heidän odotetaan työskentelevän ja kuinka usein työntekopaikka voi vaihtua.

– Jos työsuhteisen työntekijän kanssa on sovittu tietystä työntekopaikasta, työskentelyalueen laajentaminen koko hyvinvointialueelle voi olla olennainen muutos työsopimuksen ehtoihin. Yt-neuvottelut eivät yksin oikeuta muuttamaan sovittua. Jos työntekijä ei suostu olennaiseen muutokseen, työnantajalla on oltava irtisanomisperusteen veroinen syy ja sen on noudatettava irtisanomisaikaa, painottaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Varhaisen tuen vahvistaminen vaatii henkilöstöä

Hyvinvointialueen tavoitteena on siirtää lasten ja perheiden palvelujen painopistettä varhaiseen tukeen ja kotiin vietäviin palveluihin. Samalla se suunnittelee perheneuvolapalvelujen sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tiiviimpää yhteensovittamista.

– On silmiinpistävää, että hyvinvointialueen suunnitelmista ei käy ilmi, kuinka moni perhe- ja sosiaalipalveluista väheneväksi arvioiduista 52 tehtävästä kohdistuisi esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen tai perheneuvolaan, Karsio huomauttaa.

Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu myös sosiaalihuoltolain uudistukseen, jonka myötä työikäisille suunnitellaan uutta toimintakykyä ja osallisuutta tukevaa palvelua. Hyvinvointialueen on tarkoitus järjestää palvelu pääosin omana toimintana nykyisiä resursseja hyödyntäen. Talousarvioesityksessä palvelujen ostoihin esitetään jopa 1,2 miljoonan euron säästöjä.

– Uuden työikäisten palvelun on tarjottava asiakkaan tarpeisiin sopivaa, tavoitteellista tukea esimerkiksi työtoiminnan, valmennuksen tai muun yksilö- tai ryhmämuotoisen toiminnan avulla. Tuki on myös sovitettava yhteen asiakkaan muiden palvelujen kanssa. Muutosten yhteydessä hyvinvointialueen on tärkeää kertoa, miten henkilöstö riittää ja miten asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen eri puolilla Keski-Suomea, Karsio korostaa.

Talentian mukaan on tärkeää, että hyvinvointialue erittelee ennen talousarviopäätöstä, mihin palveluihin ja ammattiryhmiin tehtävävähennykset kohdistuisivat ja miten ne vaikuttaisivat asiakkaille tarjottavan avun saatavuuteen.

– Jos lastensuojelun avohuollon asiakkaita siirtyy lakiuudistuksen myötä sosiaalihuollon palveluihin, lapsiperheiden palveluissa on oltava riittävästi työntekijöitä vastaamaan sekä siirtyvien lasten tuen tarpeisiin että niiden perheiden tarpeisiin, jotka hakevat apua ensimmäistä kertaa, Karsio tähdentää.