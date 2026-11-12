Joka viides yläkoulun aloittaneista ei ole saanut syöpiä ehkäisevää HPV-rokotusta – THL ja Syöpäjärjestöt kampanjoivat rokotuskattavuuden nostamiseksi
16.11.2026 00:15:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
THL:n tuoreiden tietojen mukaan vuonna 2013 syntyneistä tytöistä 82 prosenttia ja pojista 76 prosenttia on saanut vähintään yhden HPV-rokoteannoksen. EU:n tavoite on nostaa tyttöjen rokotuskattavuus 90 prosenttiin. Suomen kansallisessa syöpästrategiassa tavoite on 90 prosenttia sukupuolesta riippumatta.
Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia HPV-rokotuksia annetaan kouluterveydenhuollossa kaikille alakoulun 5. ja 6. -luokkalaisille. Rokotussarjaan kuuluu kaksi rokotetta. Vuonna 2013 syntyneistä tytöistä 68 prosenttia ja pojista vain 60 prosenttia on saanut molemmat rokoteannokset.
”Kaksi HPV-rokotusta antaa lähes sataprosenttisen suojan eniten syöpiä aiheuttavia papilloomaviruksia vastaan. Esimerkiksi kohdunkaulansyövästä olisi mahdollista päästä tulevaisuudessa kokonaan eroon, jos rokotuskattavuutta saataisiin nostettua”, sanoo THL:n kehittämisjohtaja Mia Kontio.
Lähes kaikki kohdunkaulansyövät ja niiden esiasteet ovat papilloomavirus HPV:n aiheuttamia. Lisäksi virus aiheuttaa esimerkiksi pään ja kaulan alueen, peniksen ja peräaukon syöpiä. Suomessa todetaan naisilla 200 ja miehillä 100 HPV:n aiheuttamaa syöpätapausta vuosittain.
”Rokotus on tehokkain keino ehkäistä nämä syövät. HPV on erittäin yleinen virus, joten kuka tahansa voi saada tartunnan ja levittää sitä eteenpäin. On tärkeää, että rokotus annetaan jo alakoulussa, jolloin lapsi ei todennäköisesti ole vielä saanut tartuntaa”, sanoo terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöiltä.
EU:n rokotuskattavuustavoitteeseen on Suomessa vielä matkaa
Suomi on mukana Euroopan unionin syöväntorjuntaohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää syöpien ilmaantuvuutta HPV-rokotuskattavuutta nostamalla. Lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa 90 prosentin kattavuustavoitteeseen päästään jo nyt HPV-rokotteen ensimmäisen annoksen osalta.
Suomessa rokotuskattavuus vaihtelee hyvinvointialueittain. Millään hyvinvointialueella ei kuitenkaan vielä päästä 90 prosentin kattavuustavoitteeseen. Korkeimmat kattavuudet ovat Varsinais-Suomessa, jossa 88 prosenttia tänä vuonna yläkoulun aloittaneista tytöistä ja 84 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotuksen. Matalimmat kattavuudet ovat Keski-Pohjanmaalla (75 % tytöistä ja 68 % pojista).
THL:n haastattelemien kouluterveydenhoitajien mukaan yhtenä syynä rokottamattomuudelle ovat vanhempien puutteelliset tiedot HPV-rokotuksen merkityksestä syöpien ehkäisyssä.
”HPV-rokotusta ei mielletä yhtä tärkeäksi kuin muut lapsille rokotusohjelmassa annettavat rokotukset, vaikka sen merkitys syöpien ehkäisyssä on kiistaton”, Kontio sanoo.
Tiesitkö tämän papilloomaviruksen syöpäriskistä? THL ja Syöpäjärjestöt laittavat vanhemmat testiin
THL ja Syöpäjärjestöt kampanjoivat alakoulun 5. ja 6. -luokkalaisten HPV-rokotuskattavuuden nostamiseksi.
Osana kampanjaa julkaistu tietovisa, Papilloomapistarit, kertoo olennaisimmat asiat papilloomaviruksen aiheuttamasta syöpäriskistä ja HPV-rokotuksen tärkeydestä viiden monivalintakysymyksen ja vastauksen avulla.
Kampanjamateriaalia jaetaan alakoululaisten vanhemmille. Lisäksi Papilloomapistarit voi suorittaa THL:n verkkosivuilla.
”Ajatuksena on lisätä vanhempien tietoutta papilloomaviruksen syöpäriskistä. Rokotus on turvallinen ja tehokas tapa suojata lasta HPV:n aiheuttamilta syöviltä myöhemmin elämässä”, Kontio sanoo.
Materiaaleihin voi tutustua myös yhdessä lapsen kanssa, kun rokotus on hänen kohdallaan ajankohtainen.
Lisätiedot
Lue lisää HPV-rokotuksesta ja testaa tietosi (THL)
Nuorten HPV-rokotuskattavuus (THL)
Karttaesitys: Alueelliset HPV-rokotuskattavuustiedot (THL)
Mia Kontio
kehittämisjohtaja
THL
p. 029 524 8365
etunimi.sukunimi@thl.fi
Camilla Jordman
asiantuntija
THL
p. 029 524 6275
etunimi.sukunimi@thl.fi
Heidi Löflund-Kuusela
terveyden edistämisen päällikkö
Syöpäjärjestöt
p. 050 438 8841
heidi.loflund-kuusela@cancer.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 47/202612.11.2026 15:43:24 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 12.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ma 16.11. Joka viides yläkoulun aloittaneista ei ole saanut syöpiä ehkäisevää HPV-rokotusta – THL ja Syöpäjärjestöt kampanjoivat rokotuskattavuuden nostamiseksi. Lisätietoa ja materiaalit embargolla: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 18.11. Antibioottiresistenssin torjunta turvaa yhteiskunnan toimintakykyä. Lisätietoa ja materiaalit embargolla: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 to 19.11. Nuorten ravintoaineiden saanti – tuloksia Nuorten ravitsemustutkimuksesta
Hallituskauden lakimuutokset heikentävät etenkin työttömien ja opiskelijoiden toimeentuloa - vaikutuksia arvioitu aiempaa tarkemman laskentamallin avulla11.11.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Koko kuluvan hallituskauden 2023–2027 sosiaaliturva- ja veromuutokset heikentävät pienituloisimpien toimeentuloa, kertoo THL:n tuore selvitys. Sen mukaan muutokset laskevat alimman tulokymmenyksen kotitalouksien tuloja kahdeksan prosenttia eli keskimäärin noin 80 euroa kuukaudessa aikuista kohden. Samalla pienituloisten määrä kasvaa noin 102 000 hengellä, joista lapsia on noin 22 000.
THL viikolla 46/20265.11.2026 15:44:53 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 5.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 11.11. Miten nykyisen hallituksen tekemät sosiaaliturva- ja veromuutokset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat eri väestöryhmiin, kuten lapsiin, työttömiin ja opiskelijoihin? Mitä vaikutuksia niillä on kotitalouksien tuloihin ja pienituloisten määrään? Julkaisemme työpaperin, jossa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko hallituskauden lakimuutosten yhteisvaikutuksia. Myös arviointimenetelmää on tarkennettu. Lisätiedot ja materiaalit embargolla: piritta.rautavuori@thl.fi Uutiset ma 9.11
Hyvinvointialueiden erot syvenevät – osalla taloudellinen liikkumavara heikkenee merkittävästi4.11.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden välinen eriytyminen väestökehityksessä, palvelutarpeissa ja taloudellisissa toimintaedellytyksissä on syventynyt. Eriytyminen uhkaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista erityisesti alueilla, joilla väestö vähenee, palveluiden tarve kasvaa ja talouden liikkumavara kaventuu. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen asiantuntija-arviosta.
THL viikolla 45/202629.10.2026 15:30:47 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 29.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 4.11. THL julkaisee vuotuiset asiantuntija-arviot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Suomessa. Kokonaisuuteen kuuluvat valtakunnallinen asiantuntija-arvio sekä kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän aluekohtaiset asiantuntija-arviot. Lisätiedot ja embargopyynnöt viestinnän asiantuntija elina.suontama(at)thl.fi Uutiset 3.11. Julkaisemme oppaan, joka tukee hyvinvointialueita omaishoidon tuen myöntämisessä. Tavoitteena on yhtenäistää tukikäytän
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme