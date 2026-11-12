Joka viides yläkoulun aloittaneista ei ole saanut syöpiä ehkäisevää HPV-rokotusta – THL ja Syöpäjärjestöt kampanjoivat rokotuskattavuuden nostamiseksi

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia HPV-rokotuksia annetaan kouluterveydenhuollossa kaikille alakoulun 5. ja 6. -luokkalaisille. Rokotussarjaan kuuluu kaksi rokotetta. Vuonna 2013 syntyneistä tytöistä 68 prosenttia ja pojista vain 60 prosenttia on saanut molemmat rokoteannokset.

”Kaksi HPV-rokotusta antaa lähes sataprosenttisen suojan eniten syöpiä aiheuttavia papilloomaviruksia vastaan. Esimerkiksi kohdunkaulansyövästä olisi mahdollista päästä tulevaisuudessa kokonaan eroon, jos rokotuskattavuutta saataisiin nostettua”, sanoo THL:n kehittämisjohtaja Mia Kontio.

Lähes kaikki kohdunkaulansyövät ja niiden esiasteet ovat papilloomavirus HPV:n aiheuttamia. Lisäksi virus aiheuttaa esimerkiksi pään ja kaulan alueen, peniksen ja peräaukon syöpiä. Suomessa todetaan naisilla 200 ja miehillä 100 HPV:n aiheuttamaa syöpätapausta vuosittain.

”Rokotus on tehokkain keino ehkäistä nämä syövät. HPV on erittäin yleinen virus, joten kuka tahansa voi saada tartunnan ja levittää sitä eteenpäin. On tärkeää, että rokotus annetaan jo alakoulussa, jolloin lapsi ei todennäköisesti ole vielä saanut tartuntaa”, sanoo terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöiltä.

EU:n rokotuskattavuustavoitteeseen on Suomessa vielä matkaa

Suomi on mukana Euroopan unionin syöväntorjuntaohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää syöpien ilmaantuvuutta HPV-rokotuskattavuutta nostamalla. Lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa 90 prosentin kattavuustavoitteeseen päästään jo nyt HPV-rokotteen ensimmäisen annoksen osalta.

Suomessa rokotuskattavuus vaihtelee hyvinvointialueittain. Millään hyvinvointialueella ei kuitenkaan vielä päästä 90 prosentin kattavuustavoitteeseen. Korkeimmat kattavuudet ovat Varsinais-Suomessa, jossa 88 prosenttia tänä vuonna yläkoulun aloittaneista tytöistä ja 84 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotuksen. Matalimmat kattavuudet ovat Keski-Pohjanmaalla (75 % tytöistä ja 68 % pojista).

THL:n haastattelemien kouluterveydenhoitajien mukaan yhtenä syynä rokottamattomuudelle ovat vanhempien puutteelliset tiedot HPV-rokotuksen merkityksestä syöpien ehkäisyssä.

”HPV-rokotusta ei mielletä yhtä tärkeäksi kuin muut lapsille rokotusohjelmassa annettavat rokotukset, vaikka sen merkitys syöpien ehkäisyssä on kiistaton”, Kontio sanoo.

Tiesitkö tämän papilloomaviruksen syöpäriskistä? THL ja Syöpäjärjestöt laittavat vanhemmat testiin

THL ja Syöpäjärjestöt kampanjoivat alakoulun 5. ja 6. -luokkalaisten HPV-rokotuskattavuuden nostamiseksi.

Osana kampanjaa julkaistu tietovisa, Papilloomapistarit, kertoo olennaisimmat asiat papilloomaviruksen aiheuttamasta syöpäriskistä ja HPV-rokotuksen tärkeydestä viiden monivalintakysymyksen ja vastauksen avulla.

Kampanjamateriaalia jaetaan alakoululaisten vanhemmille. Lisäksi Papilloomapistarit voi suorittaa THL:n verkkosivuilla.

”Ajatuksena on lisätä vanhempien tietoutta papilloomaviruksen syöpäriskistä. Rokotus on turvallinen ja tehokas tapa suojata lasta HPV:n aiheuttamilta syöviltä myöhemmin elämässä”, Kontio sanoo.

Materiaaleihin voi tutustua myös yhdessä lapsen kanssa, kun rokotus on hänen kohdallaan ajankohtainen.

Lisätiedot

Lue lisää HPV-rokotuksesta ja testaa tietosi (THL)

Nuorten HPV-rokotuskattavuus (THL)

Karttaesitys: Alueelliset HPV-rokotuskattavuustiedot (THL)

Mia Kontio

kehittämisjohtaja

THL

p. 029 524 8365

etunimi.sukunimi@thl.fi

Camilla Jordman

asiantuntija

THL

p. 029 524 6275

etunimi.sukunimi@thl.fi

Heidi Löflund-Kuusela

terveyden edistämisen päällikkö

Syöpäjärjestöt

p. 050 438 8841

heidi.loflund-kuusela@cancer.fi