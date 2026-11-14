SDP:n Aleksi Suro: ”Hallitus lupasi työtä ja toimeentuloa – tuloksena massatyöttömyys ja velkaantuminen”

– Hallitus, joka lupasi suomalaisille työtä ja toimeentuloa, on aiheuttanut maahamme massatyöttömyyden, ennätysmäärän konkursseja ja kiihdyttänyt julkisen talouden velkaantumista EU:n huippulukemiin saakka, Suro arvostelee.

Suron mukaan hallituksen politiikassa on kyse myös arvovalinnoista. Samalla kun sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista on leikattu, hallitus on keventänyt suurituloisten ja yritysten verotusta.

– Samaan aikaan, kun kaikista heikoimmassa asemassa olevilta on viety tuhkatkin pesästä, on rahaa kuitenkin riittänyt rikkaiden ja suuryritysten veronkevennyksiin. Ainoat, joilta hallitus ei ole leikannut vaan päinvastoin antanut lisää, ovat ne, joilla jo ennestään on kaikista eniten, Suro sanoo.

Suro nostaa esiin erityisesti hallituksen suurituloisille tekemät ansiotuloverotuksen kevennykset sekä yhteisöveron alentamisen. Hänen mukaansa hallituksen viimeinen budjetti osoittaa, ettei talouspolitiikan suunta ole muuttunut, vaikka Suomen julkisen talouden tilanne on heikentynyt.

Suro pitää huolestuttavana Kokoomuksen ja Perussuomalaisten esityksiä, joiden mukaan julkisen talouden tasapainottaminen voitaisiin toteuttaa ensi vaalikaudella yksinomaan menoleikkauksilla.

– Tämä tarkoittaisi yhä kylmempiä leikkauksia suomalaisten peruspalveluihin, sosiaaliturvaan ja toimeentuloon. Eikö hallitukselle mikään riitä, Suro kysyy.

Hän nostaa esiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ja veromuutokset ovat lisänneet pienituloisten määrää Suomessa 102 000 henkilöllä, joista 22 000 on lapsia.

Suro kuitenkin muistuttaa, ettei julkisen talouden tasapainottaminen onnistu myöskään pelkillä veronkorotuksilla, kuten hän katsoo Vasemmistoliiton esittäneen.

– Tulevalla kaudella tarvitsemme niin menojen priorisointia kuin tulopohjan vahvistamista. Suomalaiset ymmärtävät kyllä, mikä julkisen talouden tilanne on. SDP:n johdolla julkista taloutta on pystytty tasapainottamaan ennenkin ja pystymme tekemään sen uudelleen myös nyt, Suro toteaa.

Suron mukaan tulevan vaalikauden talouspolitiikassa tarvitaan vastuullisia ratkaisuja, jotka vahvistavat työllisyyttä, investointeja ja kotimaista kysyntää. Suomen talouden kääntäminen kasvu-uralle edellyttää myös luottamuksen palauttamista työmarkkinoille ja kansalaisten tulevaisuuden näkymiin.

– Muutos on tehtävissä, kun jokaiselle jaetaan taakkaa oman kantokykynsä mukaan. Kestävä tulevaisuus ei synny katteettomilla lupauksilla Suomen palauttamisesta hetkessä Orpon hallitusta edeltäneeseen aikaan. Keskeinen menestystekijämme on toimivat sopimiseen perustuvat työmarkkinat ja luottamuksen luominen tulevaan, jotta yritykset uskaltavat investoida ja työllistää, ja kotimainen kysyntä lähtee liikkeelle, Suro painottaa.

24-vuotias Suro toimii Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana ja on toisen kauden kaupunginvaltuutettu Raisiosta. Hän korostaa paikallisen puoluekentän merkitystä kevään eduskuntavaaleissa.

– Tulevissa eduskuntavaaleissa ei ole kyse ainoastaan talouspolitiikan suunnasta, vaan laajemmin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta. Siksi onkin tärkeää, että onnistumme vakuuttamaan ihmiset siitä, että oikeistohallituksen kurjistamispolitiikalle on reilumpi vaihtoehto, Suro sanoo.