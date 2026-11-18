HSL tuo ryhmälipun myyntiin yrityksille
18.11.2026 15:30:00 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL tuo yritysasiakkaiden tarpeisiin ryhmälipun, joka kokoaa usean matkustajan kerta- tai vuorokausiliput yhdelle Qr-koodille lippujen yhteenlasketulla hinnalla. Ryhmälippuja voi ostaa 18.11.2026 alkaen yritysmyynnistä Yritysportaalin tai hsl.fi-verkkosivujen kautta.
”Yritysasiakkaamme ovat toivoneet lipputuotetta, jolla useampi henkilö voi matkustaa samalla lipulla. Ryhmälippu helpottaa esimerkiksi kertalippuja käyttävien päiväkoti-, iltapäiväkerho- ja koululaisryhmien liikkumista. Myös nuorisotyössä ja matkailualalla tälle on kysyntää”, kertoo yksikön päällikkö Karoliina Ravantti HSL:n yritysmyynnistä.
Ryhmälippua käyttävien henkilöiden on matkustettava koko joukkoliikennematka yhdessä. Ryhmälippu soveltuu hyvin esimerkiksi tilanteisiin, joissa työryhmä matkustaa yhdessä koulutukseen tai nuoriso-ohjaaja matkustaa nuorisoryhmän kanssa.
Ryhmän jäsenellä ei tarvitse erikseen olla omaa paperista lippua, HSL-sovellusta tai HSL-korttia, mikä helpottaa ryhmämatkan järjestämistä. Samalla lipulla matkustaa kerralla 2–10 henkilöä. Ryhmälipun voi ostaa joko aikuisen tai lasten lippuna. Samaan ryhmälippuun ei kuitenkaan voi ostaa sekä aikuisten että lasten lippuja, mutta lapset voivat matkustaa myös aikuisten lipulla.
Yritysmyynnistä tilattujen lippujen aktivointiaika on 12 kuukautta. Sieltä voi tilata ryhmälippuja kertalippuina tai 1–13 vuorokauden vuorokausilippuina. HSL:llä on lisäksi erikseen suunnitteilla ratkaisuja kuluttajapuolelle perhe- ja ryhmämatkustamisen tarpeisiin.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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