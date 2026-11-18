”Yritysasiakkaamme ovat toivoneet lipputuotetta, jolla useampi henkilö voi matkustaa samalla lipulla. Ryhmälippu helpottaa esimerkiksi kertalippuja käyttävien päiväkoti-, iltapäiväkerho- ja koululaisryhmien liikkumista. Myös nuorisotyössä ja matkailualalla tälle on kysyntää”, kertoo yksikön päällikkö Karoliina Ravantti HSL:n yritysmyynnistä.

Ryhmälippua käyttävien henkilöiden on matkustettava koko joukkoliikennematka yhdessä. Ryhmälippu soveltuu hyvin esimerkiksi tilanteisiin, joissa työryhmä matkustaa yhdessä koulutukseen tai nuoriso-ohjaaja matkustaa nuorisoryhmän kanssa.

Ryhmän jäsenellä ei tarvitse erikseen olla omaa paperista lippua, HSL-sovellusta tai HSL-korttia, mikä helpottaa ryhmämatkan järjestämistä. Samalla lipulla matkustaa kerralla 2–10 henkilöä. Ryhmälipun voi ostaa joko aikuisen tai lasten lippuna. Samaan ryhmälippuun ei kuitenkaan voi ostaa sekä aikuisten että lasten lippuja, mutta lapset voivat matkustaa myös aikuisten lipulla.

Yritysmyynnistä tilattujen lippujen aktivointiaika on 12 kuukautta. Sieltä voi tilata ryhmälippuja kertalippuina tai 1–13 vuorokauden vuorokausilippuina. HSL:llä on lisäksi erikseen suunnitteilla ratkaisuja kuluttajapuolelle perhe- ja ryhmämatkustamisen tarpeisiin.