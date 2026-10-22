Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin syys–lokakuussa yli 47 000 työpaikkailmoitusta, mikä on yhden prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi–lokakuussa Duunitorilla julkaistiin noin 256 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lasku johtuu tammikuusta, jolloin ilmoituksia oli merkittävästi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Helmi–lokakuussa ilmoituksia julkaistiin yhden prosentin verran enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä.

Vuonna 2026 julkaistut työpaikkailmoitukset kuukausittain (muutos vuoden takaiseen):

Tammikuu: noin 30 000 (−24 %) Helmikuu: noin 29 000 (−2 %) Maaliskuu: noin 31 000 (+1 %) Huhtikuu: noin 28 000 (−3 %) Toukokuu: noin 28 000 (+5 %) Kesäkuu: noin 22 000 (+9 %) Heinäkuu: noin 18 000 (+1 %) Elokuu: noin 23 000 (0 %) Syyskuu: noin 24 000 (+2 %) Lokakuu: noin 23 000 (−1 %)

”Työpaikkailmoitusten määrä sahaa, kasvu on vielä pientä ja taustalla on vuosien lasku. Edelleen valtavan joukon suomalaisia on vaikea työllistyä sekä moni työnantaja joutuu irtisanomaan, lomauttamaan ja olemaan varovainen rekrytoinneissa”, kuvaa Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Rakennusala ja teollisuus vetävät kasvua

Syys–lokakuussa Duunitorilla julkaistiin yli viidenneksen enemmän rakennusalan sekä teollisuuden ja teknologian ilmoituksia kuin vuotta aiemmin. Molemmilla aloilla ilmoitusmäärä on kasvanut viime vuodesta joka kuukausi helmikuusta lähtien.

It-alalla näkyy lupaavia merkkejä: tieto- ja tietoliikennetekniikan ilmoitusten määrä on taas kääntynyt maltilliseen kasvuun.

Palvelualoilla menee edelleen heikommin: etenkin myynnin ja kaupan alalla, ravintola- ja matkailualalla sekä terveydenhuollossa ilmoitusten määrä on laskenut selvästi.

Julkaistut työpaikkailmoitukset toimialoittain syys–lokakuussa 2026 (muutos vuoden takaiseen):

Rakennusala: noin 8 300 (+22 %) Teollisuus ja teknologia: noin 5 900 (+23 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 4 300 (−1 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 3 900 (−13 %) Terveydenhuolto: noin 2 600 (−15 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 2 600 (−13 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: noin 2 500 (−7 %) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: noin 1 700 (+3 %) Tieto- ja tietoliikennetekniikka: noin 1 700 (+5 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: noin 1 700 (−5 %)

”Työmarkkinatilanne näyttää täysin erilaiselta eri alojen ammattilaisille, ja kasvu painottuu miesvaltaisille aloille. Palvelualojen synkkä tilanne vaikeuttaa entisestään nuorten työllistymistä, sillä kauppa ja ravintolat ovat perinteisesti tarjonneet monelle ensimmäisiä työpaikkoja”, Salonen kommentoi.

Datakeskukset ja puolustusteollisuus haalivat tekijöitä

”Datakeskuksilla on merkittävä rooli rakennusalan, teollisuuden ja it-alan kasvussa. Myös puolustusteollisuus ja vihreä siirtymä vauhdittavat näiden alojen osaajien kysyntää.”

Konsulttiyhtiö EY:n lokakuussa julkaiseman Nordic Defence Readiness -raportin mukaan puolustusinvestoinnit tuovat Pohjoismaihin noin 130 000 uutta työpaikkaa. Pullonkauloja ovat hitaat rekrytoinnit, pitkät turvallisuusselvitykset ja puute kysytyistä osaajista.

”Moni toimiala ja työnantaja etsii nyt samoja erityisosaajia. Kun työmarkkinatilanne ennen pitkää piristyy lisää, osaajapula pahenee varmasti”, Salonen sanoo.

Osaamisvaatimuksissa korostuu nyt myös tekoäly, jonka maininnat työpaikkailmoituksissa ovat kasvaneet merkittävästi.

”It-alalla on nyt luonnollisesti paljon kysyntää tekoälyosaamiselle, mutta sitä peräänkuulutetaan myös monen muun toimialan työpaikkailmoituksissa. Tekoälyosaamista toivotaan näinä aikoina myös esimerkiksi kirjanpitäjiltä, markkinoijilta, juristeilta ja jopa varhaiskasvatuksen opettajilta.”

Lue lisää datakeskusten rekrytoinneista.

Sähköalan työpaikat lisääntyivät räjähdysmäisesti

Ammattien tasolla kovinta kasvua näkyy nyt sähkötöissä: töitä riittää erilaisille sähköasentajille, sähköinsinööreille ja sähkösuunnittelijoille.

Myös metallialan ammattilaisia, kuten hitsaajia, sekä rakennustyömaiden projektipäälliköitä ja työnjohtajia haetaan nyt selvästi aiempaa enemmän.

Etenkin varhaiskasvatuksen opettajien työt ovat lisääntyneet, mutta myös lastenhoitajille on enemmän töitä tarjolla kuin viime vuonna.

Näiden ammattien ilmoitukset lisääntyivät eniten syys–lokakuussa 2026 (muutos vuoden takaiseen):

Sähköasentaja, rakennusala (+1 213 %) Sähköinsinööri (+168 %) Projektipäällikkö, rakennusala (+126 %) Levyseppä-hitsaaja (+96 %) Sähkösuunnittelija (+80 %) Varhaiskasvatuksen opettaja (+73 %) B2b-myyjä (+70 %) Teollisuussähköasentaja (+70 %) Tulkki (+66 %) Työnjohtaja (rakennusala) (+60 %) Sähköautomaatioasentaja (+53 %) Kunnossapitoasentaja (+53 %) Taksinkuljettaja (+42 %) Hitsaaja (+39 %) Sorvaaja (+39 %) Huoltomekaanikko (+38 %) Metallityöntekijä (+36 %) Lvi-asentaja (+36 %) Lastenhoitaja (+34 %) Insinööri (+34 %)

”Sähköasentajia tarvitaan valtavia määriä datakeskuksiin, mikä selittää suurilta osin dramaattista kasvua. Myös rakennusalan osaajista moni työllistyy nyt datakeskushankkeisiin”, Salonen kertoo.

Kun katsotaan eniten vähentyneitä ilmoituksia, joukossa on ammatteja monelta toimialalta. Suurimmista ammattiryhmistä etenkin myyjiä ja sairaanhoitajia on etsitty tänä syksynä selvästi vähemmän kuin viime vuonna.

Näiden ammattien ilmoitukset vähenivät eniten syys–lokakuussa 2026 (muutos vuoden takaiseen):

Yrittäjä (−50 %) Koneenkuljettaja (−32 %) Talvikunnossapito (−31 %) Ohjaaja (sosiaaliala) (−30 %) Kirjanpitäjä (−27 %) Myyjä (−25 %) Sairaanhoitaja (−22 %) Rengasasentaja (−21 %) Ravintolatyöntekijä (−21 %) Kausityöntekijä (−20 %) Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (−19 %) Siivooja (−18 %) Tarjoilija (−16 %) Kokki (−16 %) Parturi-kampaaja (−15 %) Tiimipäällikkö (−15 %) Henkilökohtainen avustaja (−14 %) Myyntiedustaja (−14 %) Tuotantotyöntekijä (−13 %) Lähihoitaja (−10 %)

Listoilla ovat mukana ammatit, joissa julkaistiin syys–lokakuussa vähintään 100 ilmoitusta.

Missä päin Suomea on parhaiten töitä tarjolla?

Työpaikkailmoitusten määrä kasvoi syys–lokakuussa eniten Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Eniten ilmoitusten määrä laski Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Julkaistut työpaikkailmoitukset maakunnittain syys–lokakuussa 2026 (muutos vuoden takaiseen):

Uusimaa: noin 16 000 (+4 %) Pirkanmaa: noin 5 200 (+8 %) Varsinais-Suomi: noin 4 900 (+17 %) Pohjois-Pohjanmaa: noin 2 500 (−12 %) Lappi: noin 2 500 (−3 %) Keski-Suomi: noin 1 500 (0 %) Pohjois-Savo: noin 1 500 (−13 %) Pohjanmaa: noin 1 400 (−1 %) Satakunta: noin 1 400 (+10 %) Päijät-Häme: noin 1 200 (+12 %) Etelä-Pohjanmaa: noin 1 200 (+19 %) Kanta-Häme: noin 1 100 (+5 %) Kymenlaakso: noin 1 100 (+29 %) Etelä-Karjala: noin 900 (+33 %) Etelä-Savo: noin 700 (−7 %) Pohjois-Karjala: noin 600 (−28 %) Kainuu: noin 400 (−25 %) Keski-Pohjanmaa: noin 400 (+18 %) Ahvenanmaa: noin 100 (−6 %)

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