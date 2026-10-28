Jouluiset Muumi-perhepyjamat samisteluun ja kotoiluun

Jo käsitteeksi muodostuneet Moomin by Martinex -joulupyjamat ovat koko perheen toivelahja. Tämän vuoden uutuudet ovat tummanpunainen Jouluyö-kuosin ja meleerattu harmaa Talvisydän-kuosin vauvojen, lasten ja aikuisten pyjamat. Vauvojen koon pyjamat ovat yksiosaisia ja koosta 86 cm ylöspäin aina naisten ja miesten S–XXL-koon pyjamat kaksiosaisia. Muumi-perhepyjamien hinnat ovat 20,90–46,90 euroa koon mukaan.



First to Worst -peli iloiseen yhdessäoloon

Jouluna on aikaa yhdessäoloon ja lautapeleille. Tänä vuonna Vuoden Partypeli -tittelin voittanut First to Worst on hauska koko perheen peli, jossa pelaajat yrittävät lukea toistensa ajatukset ja arvata, miten muut pelaajat asettavat eri asiat järjestykseen yhdestä viiteen. Peliä voi pelata yhteistyöpelinä tai kaikki kaikkia vastaan -tyylisenä kilpailuna. Peli on suunniteltu kahdelle tai useammalle yli 10-vuotiaalle pelaajalle, ja yhden pelikerran kesto on noin 30 minuuttia. First to Worst -pelin hinta on 29,90 euroa.

Muumi-lelu on aina tervetullut lahja

Martinexin valikoimista löytyy laaja valikoima Muumi-leluja eri-ikäisille lapsille ja lapsenmielisille. Klassinen Muumitalo, Muumi-pehmolelut tai Muumi-muistipeli riemastuttavat saajaansa ja antavat puuhailtavaa joulunaikaan. Suosittuja pikkulahjoja ovat myös Muumi-astiat ja -leivontavälineitä. Muumi-lahjat alkaen 3,50 euroa.

Palapelit jokaisen makuun

Martinexin palapelivalikoimasta löytyvät niin ensipalapelit perheen pienimmille kuin yli tuhannen palan palapelit kokeneemmille palapelivirtuooseille. Muumit seikkailevat myös monissa Martinexin palapeleissä ja suosittuja ovat myös palapelit, joissa aiheet ovat tuttuja Mauri Kunnaksen kirjoista sekä erilaiset luontoaiheiset palapelit. Martinexin palapelit valmistetaan Pelikon tehtaalla Raisiossa kierrätyskartongista. Palapelit alkaen 5,90 euroa.

Muumi-fleecepeittoon on mukava kietoutua

Pehmoisella ja lämpimällä Muumi-fleecepeitolla voi ilahduttaa pieniä ja isoja Muumi-faneja. Uutuuspeitoissa on kolme eri kuosia – Hug, Syyskuu ja Puisto. Hug-fleecepeitto on vaaleanpunainen, Syyskuu-peitosta on kaksi eri väriä, vaaleanpunainen ja vaaleansininen sekä Puisto-fleecepeitosta puolestaan musta ja punainen. Muumi-fleecepeiton hinta on 19,90 euroa.

Tuotteet ovat myynnissä: www.martinex.fi

Liitteenä valokuvat Martinexin joululahjavinkeistä – Moomin by Martinex -perhepyjamat, First to Worst -peli, Muumi-lelut, palapelit ja Muumi-fleecepeitto.

Lisätiedot ja kuvauslainat: markkinointijohtaja Amanda Sandström, amanda.sandstrom@martinex.fi