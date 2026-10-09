Suomen Akatemia valitsi kuusi uutta lippulaivaa
19.11.2026 10:55:58 EET | Suomen Akatemia | Tiedote
Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa aloittaa kuusi uutta tutkimuksen lippulaivaa. Uusien lippulaivojen tutkimus sisältää laajasti eri tieteenaloja. Lippulaivojen tutkimusaiheina ovat eriarvoisuus ja interventiot, globaalit terveysuhat, tekoälyosaaminen, tunteiden tutkimus, oikeudenmukainen vetysiirtymä sekä yhdistetty äly ja tietoverkot.
Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa aloittaa kuusi uutta tutkimuksen lippulaivaa. Uusien lippulaivojen tutkimus sisältää laajasti eri tieteenaloja. Lippulaivojen tutkimusaiheina ovat eriarvoisuus ja interventiot, globaalit terveysuhat, tekoälyosaaminen, tunteiden tutkimus, oikeudenmukainen vetysiirtymä sekä yhdistetty äly ja tietoverkot.
Lippulaivaohjelmalla Akatemia vahvistaa huippututkimukseen perustuvia tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä sekä tukee niiden pitkäjänteistä kehittämistä. Lippulaivat toteuttavat toimintasuunnitelmiaan vastuullisen tieteen periaatteita noudattaen.
Suomen Akatemia rahoittaa uusia lippulaivoja 60 miljoonalla eurolla ensimmäisenä neljänä vuonna. Kokonaisuudessaan kyseisiä lippulaivoja rahoitetaan noin 120 miljoonalla eurolla kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit osallistuvat tutkimuskokonaisuuksien rahoittamiseen merkittävästi.
Lippulaivat tuottavat kestävää yhteiskuntaa tukevia ratkaisuja
Lippulaivojen toiminnassa olennaista on tiivis yhteistyö tutkimusorganisaatioiden, yritysten, julkisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien välillä. Rahoituksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen tieteellistä laatua sekä tutkimuksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
”Lippulaivarahoituksella rakennetaan monitieteisiä tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä, joissa korkeatasoinen tutkimus ja uudet ideat kehittyvät innovaatioiksi, ratkaisuiksi ja uudeksi osaamiseksi, jotka tukevat kestävää yhteiskuntaa ja taloutta”, sanoo tutkimuksen hyödyntämisen jaoston puheenjohtaja Jarkko Pellikka.
Rahoitus perustuu kunnianhimoisiin tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelmiin
Lippulaivahakuun tuli ennätysmäärä hakemuksia, 36 kappaletta. Hakemukset arvioitiin yksittäisten asiantuntijoiden ja paneelin toimesta.
”Valituilla lippulaivoilla on kansainvälisen tason tutkimusosaamista, monipuolista vaikuttavuutta yhteiskunnan eri alueilla sekä vahva organisaatio ja tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa”, toteaa tutkimuksen hyödyntämisen jaoston varapuheenjohtaja Jaana Rysä.
Rahoituksen avulla lippulaivat voivat kehittää ja laajentaa toimintaansa pitkäjänteisesti, vahvistaa verkostojaan sekä vastata toimintaympäristön muutoksiin.
Uudet lippulaivat ovat:
- Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltioiden tulevaisuuden lippulaiva (Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tampereen yliopisto), johtaja: Jani Erola
- Patogeenien tutkimuksen ja torjunnan lippulaiva (Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ruokavirasto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto), johtaja: Olli Vapalahti
- Suomen tekoälyosaamisen keskus (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy), johtaja: Samuel Kaski
- Tunteiden tutkimuksen lippulaiva (Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto), johtaja: Lauri Nummenmaa
- Vetylippulaiva (Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto), johtaja: Marko Huttula
- Yhdistetyn älyn ja tietoverkkojen lippulaiva yhteiskunnallisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi (Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), johtaja: Markku Juntti
Kyseessä on viides kerta, kun Suomen Akatemia valitsee lippulaivoja vuonna 2018 perustettuun ohjelmaan. Osa nyt valituista lippulaivoista pohjautuu aiemmin rahoitettuihin lippulaivakonsortioihin.
Vuoden 2027 alusta Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan kuuluu 14 lippulaivaa. Akatemian rahoitus koko lippulaivaohjelmalle on noin 300 miljoonaa euroa.
Lisätietoja
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Yhteyshenkilöt
Anna Oravakangasviestintäasiantuntija
Suomen Akatemia
www.aka.fi
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
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