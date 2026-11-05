SuPerin Inberg: Henkilöstöä ei voida enää vähentää iäkkäiden ympärivuorokautisesta palveluasumisesta
23.11.2026 08:32:47 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
– Minkälaista hoivaa aiomme tarjota vanhuksillemme? Hallitus esittää, että äärirajoille viedystä ympärivuorokautisesta hoivasta voi vielä nipistää. Nyt olisi aika keskittyä siihen, että palvelut vastaavat todellisiin tarpeisiin ja hoitajat pystyvät tekemään työnsä, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg. SuPer on antanut lausuntonsa hallituksen esitykseen hoivateknologiasta.
SuPerin viesti maan hallitukselle on selkeä: Ympärivuorokautisesta hoivasta ei voi enää leikata. Esityksen mukaan hoitajien korvaaminen teknologialla toisi 36 miljoonan euron säästöt.
– Olemme nähneet, että hoitajien määrä on monin paikoin viety minimiin henkilöstön vähimmäismitoituksen alentamisen myötä, vaikka henkilöstöä tulisi olla riittävästi nimenomaan iäkkäiden tarpeeseen nähden. Nyt sama virhe aiotaan toistaa, kun mahdollistetaan mitoituksen alentaminen teknologian verukkeella, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Tilanne on vakava, sillä SuPeriin tulevien yhteydenottojen mukaan asiakasturvallisuus vaarantuu jo tänä päivänä. Hoivakodeissa on entistä huonokuntokuntoisempia vanhuksia, koska kotona on sinniteltävä pidempään – se näkyy sekä palvelun laadussa että henkilöstön jaksamisessa. Hoitajat ovat kuormittuneet sekä fyysisesti että eettisesti, kun työ on entistä raskaampaa, eikä heillä ole aikaa ja mahdollisuuksia tehdä työtään hyvin.
– Samaan aikaan he joutuvat pelkäämään työpaikkansa puolesta hyvinvointialueiden jatkuvissa yt-neuvotteluissa. Tämä on hyvin hälyttävää alalla, johon muutaman vuoden päästä tarvitaan paljon uusia ammattilaisia. Moni hakeutuu lähihoitajaksi auttaakseen ihmisiä ja antaakseen inhimillistä hoivaa. Heitä meillä ei ole vara menettää, kertoo Inberg.
Henkilöstölle koulutusta teknologian käyttöön, tietosuojaan sekä asiakasturvallisuuteen
SuPer pitää tärkeänä, että sosiaalihuollossa käytettävistä teknologisista ratkaisuista määrätään lainsäädännöllä.
Annetulla esityksellä teknologia kytkeytyy aiempaa selvemmin palveluiden toteuttamiseen, asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan.
– Henkilöstö tarvitsee riittävää koulutusta, jotta asiakkaiden oikeusturva sekä laadukas palvelu toteutuvat. Koulutuksessa on otettava huomioon tietosuoja ja asiakasturvallisuus sekä itsemääräämisoikeuden ja teknologian käytön oikeasuhtaisuus, Inberg sanoo.
Lakiesitys jättää kuitenkin epäselväksi riittävän henkilöstömäärän turvaamisen.
– Millä perusteilla työnantaja voisi arvioida teknologian todella korvaavan välitöntä asiakastyötä? Meidän näkemyksemme on, ettei henkilöstöä ei voida vähentää teknologian käytön perusteella, jos työtehtävät eivät vähene. Ja jos teknologia vähentäisi henkilöstön määrää, aikaa ei vapautuisi asiakkaan kohtaamiselle, kuten hallitus asiaa perustelee, Inberg sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
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