Perusopetusikäisten määrä vähenee Suomessa arviolta 76 000 oppilaalla vuoteen 2036 mennessä. Oppilasmäärien väheneminen vaikeuttaa monipuolisen opetustarjonnan ylläpitämistä erityisesti pienissä kunnissa. Myös kelpoisten opettajien saatavuudessa on haasteita.

Kuntaliiton tilaama, Terhi Päivärinnan laatima Etäopetus – tarve tunnistettu, suunta puuttuu -selvitys nostaa esiin huolen kahden kerroksen peruskoulusta, jossa maaseudun oppilaille saatetaan tulevaisuudessa katsoa riittävän kapeampi tarjonta kuin kaupunkien lapsille.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus tarjoaa yhden mahdollisuuden ehkäistä tätä kehitystä. Sen avulla voidaan jakaa opettajien osaamista kuntarajojen yli ja monipuolistaa opetustarjontaa myös pienissä oppilasryhmissä.

”Pienenevien ikäluokkien Suomessa jokaisen lapsen on saatava asuinpaikasta riippumatta laadukasta opetusta. Emme voi samaan aikaan kauhistella PISA-tuloksia ja jättää hyödyntämättä uudet tavat varmistaa sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen. Etäyhteydet tarjoavat yhden mahdollisuuden turvata laadukas ja monipuolinen opetus kaikkialla Suomessa, ja tähän uudistustyöhön on ryhdyttävä viipymättä”, nostaa esiin Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen.

Etäyhteyksiä hyödynnetään jo, mutta käytännöt vaihtelevat

Kuntaliiton selvityksen yhteydessä toteutettuun kuntakyselyyn saatiin 160 vastausta yhteensä 150 kunnasta. Kaikista kyselyvastaajista 39 prosentilla eli 62 kunnalla oli kokemusta etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta. Tällä hetkellä viidennes kunnista käyttää etäopetusta.

Etäyhteyksiä käytetään esimerkiksi kielten ja katsomusaineiden opetuksessa. Esimerkiksi Suonenjoella on kehitetty yhdessä naapurikuntien kanssa opetuksen järjestämistapoja, joissa eri koulujen oppilaat voivat osallistua samaan opetukseen etäyhteyksien avulla. Näin opettajien osaamista voidaan hyödyntää yli kuntarajojen.

Kyselyn mukaan etäyhteyksiä hyödynnetään kaikenkokoisissa kunnissa, mutta suhteellisesti vähiten kokemusta oli alle 5 000 asukkaan kunnissa.

”Etäyhteyksien hyödyntäminen on jo osa perusopetuksen arkea, mutta toimintatavat vaihtelevat kunnittain. Mahdollisuuksia olisi nykyistä laajempaan yhteistyöhön ja opetustarjonnan monipuolistamiseen. Se edellyttää kuitenkin yhteistä pedagogista kehittämistä ja selkeää kansallista ohjausta”, kertoo selvityksen tekijä Terhi Päivärinta.

Haja-asutusalueiden lisäksi tarve etäopetuksen hyödyntämiseen on nähty suurissa kaupungeissa. Etäopetuksella voidaan varmistaa kelpoisen opettajan opetusta esimerkiksi katsomusaineiden tai harvinaisten kielten opetuksessa tai ylipäätään täydentää pienten opetusryhmien opetusta.

Etäopetus ei ole korona-ajan hätäopetusta, eikä säästökeino

Selvityksessä korostetaan, ettei etäopetuksen tarkoituksena ole korvata lähiopetusta, vaan täydentää sitä. Kyse on koulusta kouluun tapahtuvasta opetuksesta, jossa oppilaat opiskelevat omassa koulussaan ja opettaja työskentelee toisessa koulussa.

Tavoitteena on turvata laadukas ja monipuolinen opetus, ei säästää opetuksesta. Onnistuminen edellyttää pedagogista osaamista, toimivaa vuorovaikutusta, oppimisen tukea ja riittäviä resursseja.

Etäyhteyksien käyttö on tällä hetkellä mahdollista toisen asteen koulutuksessa, mutta perusopetuksesta lainsäädäntö puuttuu. Lapset ja nuoret eivät siksi välttämättä saa perusopetuksen aikana valmiuksia etäyhteyksillä oppimiseen, vaikka lukiossa tai ammatillisessa koulussa niistä on hyötyä.

Epäselvä lainsäädäntö vaikeuttaa opetuksen uusien järjestämistapojen kehittämistä

Selvitys nostaa esille, että etäopetuksen kehittäminen on jäänyt pitkälti yksittäisten kuntien ja opettajien vastuulle. Yhteinen kansallinen pedagoginen kehittäminen puuttuu.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus voisi tarjota nykyistä enemmän mahdollisuuksia kuntien väliseen yhteistyöhön, mutta lainsäädäntö ei anna riittävän selkeitä puitteita sen hyödyntämiseen. Kunnille on osin epäselvää, millaisin edellytyksin opetusta voidaan järjestää koulujen ja kuntien välillä sekä miten opetuksen järjestämiseen liittyvät vastuut määräytyvät. Epäselvyydet vaikeuttavat uusien toimintamallien kehittämistä ja niiden mahdollisuuksien hyödyntämistä yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea.

Kuntaliitto teki aloitteen etäopetusta koskevan lainsäädännön kehittämisestä jo vuonna 2020. Tavoitteena on, että seuraava hallitus käynnistää lainsäädännön valmistelun viipymättä vaalikauden alussa.

Lisäksi tarvitaan valtakunnallinen tulevaisuusohjelma kuntien, sivistysjohdon ja opetushenkilöstön tueksi sekä kansallista pedagogista kehittämistä. Myös opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarpeita on tarkasteltava.

”Kunnat eivät voi yksin ratkaista peruskoulun tulevaisuuden haasteita. Olemme edellyttäneet etäopetuksen pelisääntöjen selkeyttämistä jo vuosia. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa, jotta jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen opetukseen voidaan turvata”, Huovinen painottaa.

Tietoa kuntakyselystä ja selvityksestä

Kuntakysely

Kuntaliitto toteutti 5.6.–31.7.2026 sähköisen kyselyn etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi 150 kuntaa eli 51 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Vastauksia saatiin yhteensä 160, joista 139 koski suomenkielistä ja 21 ruotsinkielistä perusopetusta.

Etäopetusselvitys

Kuntaliiton tilaaman Etäopetus – tarve tunnistettu, suunta puuttuu -selvityksen laati kasvatustieteiden maisteri Terhi Päivärinta. Selvityksessä kuvataan etäopetuksen nykytilaa sekä pohditaan etäopetuksen tulevaisuuden mahdollisuuksia. Selvitys sisältää kuusi toimenpidesuositusta etäopetuksen kehittämiseksi.

Mitä etäopetus on?

Etäopetus terminä voidaan ymmärtää eri tavoin. Jossain yhteydessä sillä voidaan tarkoittaa etäopetusta oppilaan kotiin, toisaalla sitä käytetään laajempana kattoterminä monenlaisille etäyhteyksiä hyödyntäville ratkaisuille. Kuntaliitto käyttää termiä etäopetus jälkimmäisessä merkityksessä, täsmentämällä sitä esimerkiksi koululta koululle annettavana opetuksena.

Korona-ajan hätäopetusta ei pidä rinnastaa suunnitelmalliseen, koulujen välillä toteutettavaan etäopetukseen. Korona-ajasta saatuja kokemuksia on kuitenkin tärkeää hyödyntää opetuksen laadun kehittämisessä.

Tarkoituksena on kehittää etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta osana perusopetuksen järjestämistä, ei siirtää oppilaita opiskelemaan yksin koteihinsa.

Lisätietoja ja haastattelut

Susanna Huovinen, puh. +358 50 432 0731, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Irmeli Myllymäki, puh, +358 46 921 4443, koulutusasioiden johtaja, Kuntaliitto

Terhi Päivärinta, puh, +358 50 59 0 4796, KM, selvityksen tekijä

Mediayhteydenotot: Maija Ruoho, puh. +358 50 340 3541 viestinnän asiantuntija, Kuntaliitto

Tervetuloa seuramaan julkistuswebinaaria 25.11. klo 14: Etäopetus – tarve tunnistettu, suunta puuttuu: etäopetusselvityksen julkistuswebinaari | Kuntaliitto.fi