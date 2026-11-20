Saana kysyi ensin viestillä, millaista apua tarvittiin. He sopivat, että Saana leipoo juhliin kaakaomuffinsseja. Lisäksi hän tarjosi omista juhlistaan yli jääneitä, avaamattomia juhlatarvikkeita, mistä äiti ilahtui.

”Halusin viedä myös lapsen lempiherkkuja, Piltin hedelmäsoseita, sen verran että niitä riittää vähän pidemmäksi aikaa. Kaikki muu löytyi kotoa, ja leipominen onnistui samalla vaivalla kuin omallekin perheelle. Suurta rahallista ponnistelua tästä ei tullut lainkaan”, Saana kertoo.

Äidillä ei ollut autoa, joten Saana toi tavarat perille sovittuna aikana. Hän oli varautunut myös siihen, että kassin voi jättää oven taakse, jos kohtaaminen kasvokkain tuntuu vaikealta.

”Heti tavatessamme hän kysyi, voidaanko halata. Siitä tuli hyvä mieli.”

Saanalle helpointa on ollut etsiä Commusta avunpyyntöjä läheltä omaa kotia. Tämäkin toimitus hoitui matkalla, kun hän haki omia lapsiaan päiväkodista. He jäivät hetkeksi juttelemaan. Silloin Saana ymmärsi, kuinka iso asia apu oli perheelle.

”Minulle se oli arkista ja vaivatonta, mutta heille iso apu.”

Kaikki tarvitsevat apua joskus

Saana tietää, että avun pyytäminen voi tuntua vaikealta.

”Ymmärrän hyvin, että kynnys pyytää apua voi tuntua valtavalta. Commussa se on kuitenkin tehty helpoksi, ja yhteisö on lämminhenkinen. Apu voi sanana kuulostaa siltä, että on avun tarpeessa, vaikka monelle kyse on toiveesta saada tukea tai seuraa. Kaikki tarvitsevat apua joskus, ja toivon, että ihmiset myös tarjoavat sitä rohkeammin, jotta avun pyytämisestä ja antamisesta tulee arkisempaa.”

Commu on näyttänyt Saanalle, kuinka monenlaista avun tarve voi olla. Sovellusta on mukava selata myös muusta syystä.

”Sen kautta huomaa, miten ihania ihmisiä omassa kaupungissa asuu. Kun reagoin pyyntöihin, monelle on jo ehtinyt löytyä auttaja, mikä ilahdutti minua.”

Commun perustanut Karoliina Kauhanen korostaa, että jokaisella on taitoja ja kokemuksia, joista voi olla apua jollekulle toiselle.

”Auttajalle teko voi olla pieni, mutta avun saajalle se voi muuttaa koko päivän. Haluamme tehdä avun pyytämisestä yhtä luontevaa kuin sen antamisesta”, sanoo Kauhanen. "Commun kautta on Suomessa tehty yli 60 000 avuntekoa. Commun käyttäjäkyselyssä 92 prosentin mielestä Commu tekee avun pyytämisestä ja antamisesta helppoa. Nämä luvut kertovat siitä, kuinka tärkeää ja merkityksellistä auttaminen yhteisöllemme on ja kuinka se vahvistaa turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan!"

Commu on suomalainen yhteisöalusta auttamiseen ja varautumiseen. Commu kokoaa asukkaat, kunnat ja yhdistykset auttamaan toisiaan, arjessa ja kriisissä. Autamme kuntia ja kaupunkeja vahvistamaan asukkaiden osallisuutta, alueen yhteisö- ja kylätoimintaa sekä paikallista varautumista ja henkistä kriisinkestävyyttä. Anna ja pyydä apua lähialueellasi ja vahvista yhteisöllisyyttä!

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