A-Insinöörien toimitusjohtaja vaihtuu tammikuussa 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien (AINS Group) uutena toimitusjohtajana aloittaa tammikuun alussa DI, KTK Kari Kauniskangas, 48 v. A-Insinöörien toimitusjohtajana vuodesta 2014 toiminut Jyrki Keinänen, 61 v, jatkaa yhtiön osakkaana ja siirtyy edistämään yhtiön kansainvälistymistä ja kasvusijoituksia.

”Jyrki Keinänen on innostava, arvostettu johtaja, jonka johdolla A-Insinöörit on kasvanut ja kehittynyt suunnittelu- ja konsulttialan maineikkaimmaksi yhtiöksi ja halutuksi kumppaniksi. Hänen johtamiskaudellaan yhtiö on kolminkertaistanut kokonsa, tinkimättä ihmislähtöisestä, asiantuntijoita arvostavasta ilmapiiristä. Jyrki on antanut paljon aikaansa ja energiaansa myös koko rakennusalan eteenpäin viemiseksi. Kiitän koko hallituksen puolesta Jyrkiä työstä, joka jatkuu vuodenvaihteen jälkeenkin”, A-Insinöörien hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä sanoo.

A-Insinöörien toimitusjohtajaksi ryhtyvä Kari Kauniskangas on kokenut kiinteistö- ja rakennusalan johtaja ja hallitusammattilainen. Kauniskangas toimi pörssiyhtiö YIT:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2020, jota edelsi pitkä työura yhtiön eri johtotehtävissä. Viime ajat hän on toiminut rakennus- ja kiinteistöalalla hallitustehtävissä, mm. A-Insinöörien hallituksen jäsenenä.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme A-Insinöörien uudistushenkistä taloa ja kunnianhimoista kasvupolkua johtamaan toimialan erinomaisen hyvin tuntevan, vaativissa johtotehtävissä toimineen Kari Kauniskankaan. Kari tuntee suunnittelun ja rakentamisen rajapinnan sekä sen kehittämisen paikat, ja arvostaa korkean luokan asiantuntemusta”, Kyhälä kiittää.

Yhtiössä työskentelevien osakkaiden ja suomalaisen pääomasijoittaja Vaaka Partnersin omistama A-Insinöörit työllistää jo 1 300 suunnittelijaa ja konsulttia ja yhtiö teki viime vuonna 106 miljoonan euron liikevaihdon (pro forma). Kunnianhimoisen kasvustrategian tavoitteena on 200 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2025. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

”A-Insinöörit on korkean asiantuntemuksen talo ja alalla haluttu työpaikka. Yhtiö on ollut taloudellisesti menestyksekäs läpi vuosien ja sillä on kykyä ja halua uudistaa koko alaa. Olen voinut hallituksesta käsin todeta, että yhtiön asiakaskokemus on alan huippua, tilauskanta on hyvissä kantimissa ja draivi talon sisällä on vahva. Näistä erinomaisista lähtökohdista on hyvä jatkaa kasvupolun toteuttamista ja kasvun avaamien mahdollisuuksien hyödyntämistä liiketoiminnassa, ihmisiä ja yhteistyötä arvostavaan arvopohjaan nojaten”, Kari Kauniskangas sanoo.

Jyrki Keinänen tulee vuoden vaihteen jälkeen toimimaan yhtiön uutta liiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti edistävänä johtajana, ja jatkaa kiinteistökehitys- ja kasvusijoituksia tekevien tytäryhtiöiden (AINS Investment Oy, AINS Ventures Oy) hallituksissa.

”A-Insinöörit on löytänyt kokeneen huippuosaajan seuraavaksi toimitusjohtajakseen. Karin kanssa kehityksemme, menestyksemme ja kasvumme tulee jatkumaan hyvässä yhteistyössä”, Keinänen kiittää.