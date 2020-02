Aalto EE tiivistää yhteistyötään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien huippuyliopiston kanssa

Aalto University Executive Education (Aalto EE) ja United Arab Emirates University (UAE University) allekirjoittivat yhteistyösopimuksen maanantaina 3.2.2020. Sopimus tiivistää vuonna 2019 alkanutta yhteistyötä ja silloin allekirjoitettua Memorandum of Understanding -asiakirjaa.

”Emiraatit elävät kiinnostavaa vaihetta, jossa talouden pilarit pitää ratkaista uudelleen aikakaudella öljyn jälkeen. Tällainen innovaatio- ja transformaatiohaaste on Aallolle ilman muuta luonteva ja houkutteleva”, sanoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice.

Kesällä 2019 Aalto EE toteutti UAE Universityn kanssa tulevien johtajien innovaatio-ohjelman ja seuraava yhteinen projekti on julkisten palveluinnovaatioiden suunnitteluun keskittyvä valmennus.

"Voimme yhteistyössä rakentaa paljon Aalto-yliopiston vahvuuksille kuten digitalisaatioon, palvelumuotoiluun ja yrittäjyyteen, mutta meitä kiinnostavat myös uudet avaukset, joita kahden yliopiston vahvuuksien yhdistämien voi tuoda", tiivistää Raija Kuokkanen, Aalto EE:n partnereista, näkemysjohtajuudesta ja ohjelmien suunnittelusta vastaava johtaja.

UAE University on luokiteltu Aalto-yliopiston tapaan maailman 50. parhaan alle 50-vuotiaan yliopiston joukkoon. Yhteistyö mahdollistaa Aalto-yliopiston monialaisen osaamisen hyödyntämisen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja sen lähialueilla.

Lisätiedot

Pekka Mattila

valtiot. tri, toimitusjohtaja, työelämäprofessori (professor of practice)

Aalto University Executive Education Oy

Puhelin: 040 738 7221

pekka.mattila@aaltoee.fi

Raija Kuokkanen

Head of New Ventures and Partnerships, Thought Leadership and Design

Aalto University Executive Education Oy

Puhelin: 010 837 3737

raija.kuokkanen@aaltoee.fi