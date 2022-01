Aalto EE uudistuu – Uusi liiketoiminta-alue ja nimityksiä yrityksen johdossa

Valtiotieteiden maisteri, MBA Kerttu Kuokkanen on nimitetty Aalto EE:n uuden liiketoiminta-alueen Aalto ACCESSin johtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1. syyskuuta 2021. Kuokkanen on aiemmin toiminut Aalto EE:ssä apulaisjohtajana New Ventures and Partnerships- sekä Lifewide Learning -liiketoiminta-alueilla.

Aalto ACCESS tarjoaa inklusiivista, matalan kynnyksen koulutusta ja tuo yhteen perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat sekä elämänlaajuisesta oppimisesta kiinnostuneet ihmiset. Aalto ACCESSin ohjelmia voi suorittaa niin verkossa kuin paikan päällä opiskellen.

Siinä missä avoin yliopisto tarjoaa lähinnä tutkinto-ohjelmiin kuuluvia kursseja, Aalto ACCESS keskittyy ohjelmatarjontaan, jonka oppeja voidaan helposti soveltaa työhön. Aalto ACCESS -portfolion ohjelmat ovat helposti lähestyttäviä jo työelämässä oleville asiantuntijoille sekä niille ihmisille, jotka haluavat saada perustietoa heille täysin uusista teemoista.

Finvan johtajaksi 1. tammikuuta 2021 alkaen on nimitetty Jenniliisa Särkkä-Blomberg. Hän toimi aiemmin Aalto EE:n avointen ohjelmien apulaisjohtajana.

Finva tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta niin pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan ammattilaisille kuin muillekin finanssiosaamista ja riskinhallintaosaamista tarvitseville toimijoille.

Edellinen johtaja Paula Salonen jäi eläkkeelle 31. joulukuuta 2021. Aalto EE haluaa kiittää häntä hänen tekemästään erinomaisesta työstä sekä valtavasta panoksesta, joka on vienyt Finvan täysin uudelle tasolle.