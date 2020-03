Aalto EE:n neuvonantajaverkoston uusin jäsen Päivi Castrén vahvistaa globaalia HR-osaamista

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on kutsunut Päivi Castrénin Senior Advisoriksi. Hänellä on yli 30 vuoden laaja-alainen kokemus henkilöstöjohtamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä Wärtsilästä, Nokia Oyj:stä ja Valmet Paper Machinery:sta. Hänen pitkä kokemuksensa ja näkemyksensä johtamisen kehittämisestä niin neuvonantajan kuin toteuttajankin rooleissa on äärimmäisen arvokasta Aalto EE:n globaalisti toimiville asiakkaille.

”Päivi Castrénin asiantuntemus ja kokemus johtamisen kehittämisessä on meille voimavara. Hän on laajasti arvostettu ja kansainvälisesti verkostoitunut. Odotan innolla, miten yhteistyö muovaa juuri leadership-alueen tarjoomaamme”, sanoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. ”Olen erittäin innostunut tästä mahdollisuudesta työskennellä yhdessä Aalto EE:n ammattilaisten kanssa. Organisaation, toiminnan ja erityisesti johtamisen kehittäminen ovat lähellä sydäntäni ja uskon, että tässä uudessa roolissani pääsen paneutumaan näihin aiheisiin”, kertoo Päivi Castrén.

