Aalto University Executive Education kiinnittyy tiiviimmin Aalto-yliopistoon – Elämänlaajuisen oppimisen rooli vahvistuu

Uusin Aalto EE:n neuvonantajaverkoston jäsen Nermin Hairedin tuo strategisen ja digitaalisen markkinoinnin osaamista 2.3.2021 08:28:25 EET | Tiedote

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on kutsunut Senior Advisoriksi Nermin Hairedinin vahvistamaan commercial excellence -tarjontaa. Hairedin on ollut digitalisoimassa liiketoimintoja yli 20 vuoden ajan. Hänellä on merkittävä kokemus strategisesta markkinoinnista, myynnistä sekä datan hyödyntämisestä liiketoimintajohdossa ja hallituksissa.