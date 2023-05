Aalto-yliopiston Näytös23 haastaa normeja ja korostaa muodin syrjimättömyyttä

Muotiala elää merkittävää murroskautta. Kestävästi valmistetusta muodista tulee kovaa vauhtia valtavirtaa, ja alalta vaaditaan yhä enenevässä määrin yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuullisuutta kuten moninaisuuden ja osallisuuden lisäämistä. Osaavimmat suunnittelijat paitsi ilmaisevat luovuuttaan myös pyrkivät luomaan alalle positiivista muutosta.

Katseet kohdistuvat toukokuun lopussa taas Aalto-yliopistoon, joka on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä tekijänä maailman muoti-, vaatetus- ja tekstiilialoilla. Aallon opiskelijoiden mallistoja esitellään vuotuisessa muotinäytöksessä – ja Näytös on kiistatta yksi Suomen tärkeimmistä muotitapahtumista ja osa laajempaa Fashion in Helsinki -muotiviikkoa.

”Tänäkin vuonna teemoissa toistuu muodin kestävyys. Useissa mallistoissa hyödynnetään kierrätettyjä ja uusiokäytettyjä materiaaleja. Tämän rinnalla korostuvat ajatukset muodin syrjimättömyydestä. Nuoret suunnittelijat ottavat roolia kehoon liittyvien normien haastajina”, sanoo muodin kandidaattiohjelman vetäjä Ilona Hyötyläinen.

Näytös23-tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston eri tiimien kanssa. Muodin opiskelijoiden ja opettajien lisäksi Aallon äänisuunnittelu, Aalto Studios -mediakeskus sekä koulun työpajamestarit ovat osallistuneet tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.

Näytös23 esittelee Aalto-yliopiston muodin koulutusohjelman maisteri- ja kandidaattiopiskelijoiden mallistoja. Tämän vuoden Näytös23-tapahtuma toteutetaan kutsuvierastapahtumana Espoossa Otaniemen kampuksella suurjännitehallissa, osoitteessa Otakaari 5.

Tapahtumaa on mahdollista seurata vapaasti Instagramin livelähetyksen kautta @aalto_fashion -tilillä. Taustatietoa ja mallistot julkaistaan verkkosivuilla aalto.fashion.

Lisäksi kandidaattiopiskelijoiden oma näyttely Aalto Fashion Collaborative Projects on esillä 20.5.–1.6. Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 29.

Näytöksen jälkeisenä tiistaina 30. toukokuuta kello 14-16 järjestetään lisäksi seminaari, jossa keskustellaan nuorten suunnittelijoiden työmahdollisuuksista suomalaisissa muotialan yrityksissä sekä yritysten mahdollisuuksista palkata nuoria suunnittelijoita. Seminaari järjestetään Miltton Studiosilla Helsingissä osoitteessa Haapaniemenkatu 5. Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautuminen täällä.

aalto.fashion

Aalto Fashion Collaborative Projects -kandinäyttely, 20.5.-1.6. osoitteessa Fabianinkatu 29, Helsinki, avoinna ma-su 12-18.

Fashion in Helsinki 24.-27.5.2023

Taustoittavaa tietoa muodin merkityksestä, juttu Aalto-yliopiston verkkolehdessä: https://aaltouniversity.shorthandstories.com/rajaton-ja-ehtymaton/

