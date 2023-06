Aalto-yliopistoon elokuva- ja televisiodramaturgian erikoistumiskoulutus

Elokuva- ja televisiodramaturgi on asiantuntija, joka voi toimia monenlaisissa rooleissa teoksen eri työvaiheissa käsikirjoittajien, tuottajien, ohjaajien ja alan päättäjien työkumppanina.

Draaman tuotantomäärät Suomessa ovat kasvaneet, ja suomalaisilla elokuvilla ja sarjoilla on entistä realistisemmat mahdollisuudet myös kansainväliseen näkyvyyteen. Tie kansainvälisille kentille avautuu kuitenkin vain, mikäli sisältö on laadukasta. Audiovisuaalisen kerronnan taitaville, kotimaisilla kielillä työskenteleville dramaturgeille on suuri tarve. Dramaturgisen osaamisen vahvistaminen kehittää koko alaa sekä taiteellisena toimintana että taloudellisesti.

Elokuva- ja televisiokäsikirjoittajan koulutuksella on Suomessa jo pitkät perinteet, mutta audiovisuaaliseen kerrontaan perehtyneen dramaturgin tehtäviin tähtäävää systemaattista koulutusta ja aiheeseen liittyviä syventäviä opintoja ei ole tähän mennessä ollut tarjolla.

Osa ammattilaisista onkin hankkinut lisäkoulutusta ulkomaisilta lyhytkursseilta.

”Koulutuksen suunnittelussa on ajateltu ennen kaikkea työelämän tarpeita ja sen muutoksia. Haastattelimme suunnitteluvaiheessa laajasti alan tekijöitä eri ammattiryhmistä”, kertoo Aalto-yliopiston käsikirjoituksen professori Raija Talvio.

”Alalla koetaan tarpeelliseksi vahvistaa audiovisuaalisen kerronnan kokonaisvaltaista osaamista hankkeiden kehittelyssä ja toteutuksessa”, Talvio jatkaa.

Aalto-yliopiston uusi suomenkielinen monimuotokoulutus (35 opintopistettä) tarjoaa käsikirjoittamisen ammattilaisille teoreettista tietoa ja käytännön taitoja sekä syventää alan kentän ymmärtämistä ja moniammatillisen yhteistyön valmiuksia. Kouluttajina toimii monipuolinen joukko asiantuntijoita Suomesta ja muualta. Osana erikoistumisopintoja opiskelijat toteuttavat dramaturgian alaan kuuluvan kehittämisprojektin.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sekä niille, joilla on jo kokemusta dramaturgin tehtävistä, että niille, jotka haluavat monipuolistaa tehtäväkenttäänsä ja osaamistaan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa ja se on mahdollista suorittaa oman työn ohessa.

Hakuaika koulutukseen alkaa 21. elokuuta. Koulutus alkaa marraskuussa 2023 ja päättyy tammikuussa 2025. Erikoistumiskoulutuksen avaa 8. syyskuuta kaikille avoin seminaari, jonka puhujavieraita ovat käsikirjoittajat Soni Jörgensen ja Johanna Ginstmark Ruotsista.

Lisätietoja:

Koulutuksen verkkosivu