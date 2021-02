Äänikirjana julkaistava tietokirja Rikospaikkana Vastaamo paljastaa, miten Suomen suurin rikos järkytti yhteiskuntaa

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on uhrimäärällä mitattuna Suomen historian suurin rikos. Kaiken kaikkiaan noin 40 000 psykoterapia-asiakkaan henkilötiedot ja potilaskertomukset varastettiin. Tiedoilla kiristettiin rahaa Vastaamolta ja sen asiakkailta, ja osa tiedoista vuodettiin verkkoon. Rikos aiheutti mittavat taloudelliset vahingot ja horjutti myös ihmisten mielenterveyttä, turvallisuudentunnetta ja yhteiskunnallista luottamusta ennenkuulumattoman julmalla tavalla. Tammi julkaisee ajankohtaisen puheenvuoron Rikospaikkana Vastaamo maaliskuussa 2021.

Rikospaikkana Vastaamo - Kuinka luottamus murtui on uudenlainen yhdistelmä perinteistä äänikirjaa ja haastattelumuotoista podcastia. Kirjan ytimessä ovat tietokirjailija ja kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuon kokemukset syksyltä 2020, jolloin hän itsekin joutui Vastaamon asiakkaana tietomurron kohteeksi. Näkökulmia syventävät muun muassa tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppösen ja Tietovuodot.fi-sivuston luoneen koodari-psykologi Aapo Puskalan haastattelut.

Katleena Kortesuo on palkittu tietokirjailija, joka on tehnyt yli 40 kirjaa viestinnästä, yhteiskunnasta ja historiasta. Hänen kirjansa tunnetaan konkreettisista esimerkeistä ja nasevasta kielenkäytöstä. Kortesuo on myös viestinnän kouluttaja, tunnettu seminaaripuhuja ja yhteiskunnallinen bloggaaja, jonka missiona on parantaa julkisen viestinnän selkeyttä ja saavutettavuutta.

Rikospaikkana Vastaamo ilmestyy äänikirjapalveluissa 31.3.2021.