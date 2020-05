Aava aloittaa markkinoiden tarkimman vasta-ainetestauksen, mutta toppuuttelee asiakkaiden odotuksia

Lääkärikeskus Aava siirsi koronaviruksen vasta-ainetestauksen aloittamista yli kuukaudella, koska halusi varmistaa testin laadun. Testaus alkaa maanantaina 11.5.2020. Palvelua on odotettu sekä yksityis- että työterveysasiakkaiden joukossa. Asiantuntijoiden mukaan testin tarkkuudesta saadaan kuitenkin merkittävää hyötyä vasta sitten, kun useampi suomalainen on saanut koronatartunnan.

Vasta-ainetestillä voidaan selvittää onko henkilö aiemmin sairastanut koronavirusinfektion. Virusta sairastaessa elimistöön kertyy vasta-aineita, jotka testi paljastaa. Testi kannattaa tehdä aikaisintaan kolmen viikon kuluttua oireiden alkamisesta. Vasta-aineet pysyvät positiivisina todennäköisesti ainakin kuukausia, joten kiire ei ole.

Lääkärikeskus Aavan aloittaa testauksen vasta-ainetestillä, jonka laatua kuvaavat luvut ovat markkinoiden parhaat. Testin herkkyys on 100 % ja sen tarkkuus on >99.6 %. Kun infektioita on toistaiseksi vähän väestössä, on tärkeää, että tarkkuus on mahdollisimman hyvä.

Testissä saadun positiivisen tuloksen luotettavuus riippuu kuitenkin siitä, minkälaiseen väestöön tulosta suhteutetaan. Mitä useampi on sairastanut taudin, sitä luotettavampi positiivinen tulos on. Suomessa alueelliset erot testin luotettavuudelle voivat olla merkittävät, jos esimerkiksi pääkaupungissa positiivisten tulosten määrä on selkeästi suurempi kuin maakunnissa.

Helsingin Sanomat kirjoitti testauksen tarkkuuden todennäköisyyslaskennasta selventävän artikkelin. https://www.hs.fi/tiede/art-2000006498938.html

Maailmalla ei myöskään ole vielä käytössä tietoa siitä, millaisen suojan koronaviruksen vasta-aineet tuottavat ja kuinka kauan se kestää.

Testin hyöty voi olla pettymys – vielä tässä vaiheessa

Aavassa sekä työterveyden yritysasiakkaat että yksityisasiakkaat ovat olleet todella kiinnostuneita vasta-ainetestistä ja niitä on tilattu etukäteen satoja. Tästäkin huolimatta Aavan asiantuntijat haluavat kertoa rehellisesti kannattaako testaus vai ei.

Lähetteen vasta-ainetestiin saa vain lääkärin arvion perustella. Testin käyttö ja oikea tulkinta edellyttävät asiantuntemusta sairastetun infektiotaudin luonteesta, epidemiatilanteesta ja oikeasta testausajankohdasta.

Suomessa toteutettujen rajoitusten ja kansalaisten kuuliaisuuden ansiosta suomalaiset ovat saaneet toistaiseksi melko vähän koronatartuntoja. Tauti voi kuitenkin esiintyä ryppäissä, ja joillakin työpaikoilla saattaa olla tavanomaista enemmän todennettuja tartuntoja. Tällöin Aavan asiantuntijaryhmä arvioi, kannattaako yrityksessä tehdä laajempi testaus. Laajemminkaan testatulle organisaatiolle ei vielä nykytilanteessa voida suositella tartuntariskiä vähentävistä poikkeustoimista luopumista.

Yksittäiselle henkilölle testitulos voi olla huojentava, sillä epävarmuus on usein ikävintä. Lähitulevaisuudessa tiedämme voiko positiivisen tuloksen vasta-ainetestissä saanut alkaa elää huolettomammin.