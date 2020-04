Aava aloittaa vasta-ainetestit huhtikuun toisella viikolla

Testillä selvitetään onko henkilö jo sairastanut koronaviruksen. "Teemme kaikkemme auttaaksemme yrityksiä pääsemään mahdollisimman pian takaisin jaloilleen ja vähentääksemme ihmisten pelkoja sairastumisesta”, Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio sanoo.

Suomalainen perheyritys Lääkärikeskus Aava haluaa olla auttamassa yrityksiä jälleenrakentamisessa, kun poikkeusajan rajoituksia aletaan purkaa. Aava saa ensimmäiset koronaviruksen vasta-ainetestit ennen pääsiäistä ja pyrkii hankkimaan niitä mahdollisimman paljon. Vasta-ainetestillä selvitetään, onko henkilö sairastanut koronaviruksen. Testiin tarvitaan lääkärin lähete.

”Virus uhkaa terveyttämme ja rajoitukset talouttamme. Rajoitusten purkamista varten on ensiarvoisen tärkeää saada tietää ketkä ovat taudin jo sairastaneet. Teemme kaikkemme auttaaksemme yrityksiä pääsemään mahdollisimman pian takaisin jaloilleen ja vähentääksemme ihmisten pelkoja sairastumisesta”, sanoo Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

”Vasta-ainetestit mittaavat kehon tuottamia vasta-aineita virusta vastaan ja niiden avulla on mahdollista selvittää, kuka on virustaudin sairastanut – myös oireettomasti. Tämä tieto on tärkeää, kun mietimme seuraavia toimia epidemian hillitsemiseksi. On tärkeää muistaa, että luotettavatkin vasta-ainetestit antavat tuloksen vasta noin kahden viikon kuluttua sairastetusta taudista, joten liian aikaisin testattavaksi ei kannata mennä.” Aavan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki kertoo.

”Vasta-ainetestien lisäksi jatkamme koronavirustestejä, jotka tunnistavat itse viruksen. Ne ovat edelleen paras tapa selvittää sairastaako ihminen akuutisti tautia. Näitä testejä on tarjolla kaikille asiakkaillemme.” Raija Tapio jatkaa.