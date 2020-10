Aava ja Pikkujätti avaavat Tampereella – yli 60 paikallista lääkäriä ja hoitajaa mukana

Tamperelaiset saavat 2.11.2020 uuden lääkärikeskuksen, kun 100-prosenttisesti suomalainen perheyritys Aava ja lasten oma lääkäriasema Pikkujätti avaavat Ratinassa.

Ratinan ostoskeskuksen funkkissiipeen remontoiduissa tiloissa aloittaa uusi lääkärikeskus, jossa palvellaan kaiken ikäisiä asiakkaita laajalla tarjonnalla. Sijainti on loistava, ja tuleva ratikka pysähtyy aivan Ratinan Kulman oven eteen.

Aava ja Pikkujätti kuuluvat samaan Aava Terveyspalvelut -konserniin, jonka omistaa Ahon perhe. Ratina on Aavan 19. toimipiste ja Pikkujätille seitsemäs. Etenkin Uudellamaalla suomalaisella perheyhtiöllä on vankka asema terveysalan suuryritysten rinnalla. Aavalla on vahva kasvuvauhti, tänä vuonna on avattu uudet toimipisteet jo Hämeenlinnassa, Turussa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Kotimaisuus ja perheyrityksen lämpimät arvot ovat kiinnostaneet myös tamperelaisia lääkäreitä sekä hoitajia, joita aloittaa Aavassa ja Pikkujätissä yhteensä yli 60.

”Olemme saaneet Tampereella niin hoitohenkilökunnan kuin lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden osalta hienon vastaanoton. Tampereella oli selkeästi tilausta Aavan kaltaiselle ketterälle toimijalle, ja meillä aloittaa upea tiimi. Brändin tunnettuuden ja palvelukokemuksen eteen on kuitenkin tehtävä paljon töitä, ja paikka tamperelaisten sydämissä ansaittava”, sanoo Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

Aava - Pikkujätti Ratinan tulokerroksesta löytyy yhteinen respa ilmoittautumiselle, sekä lapsiasiakkaiden odotustilat ja vastaanottohuoneet. Samassa kerroksessa on myös laboratorio ja kuvantamisen palvelut. Etenkin laboratoriossa on huomioitu lapsiasiakkaiden ja aikuisten erilaisten tarpeet. Toisessa kerroksessa ovat erikoislääkäreiden vastaanotot ja työterveyshuollon palvelut.

”Pikkujätin palvelukokemuksessa kaikki rakentuu lapsen tunteiden ympärille, mistä saamme jatkuvasti perheiltä upeaa palautetta. Käytännössä tämä tarkoittaa pieniä yksityiskohtia, lapsen tunteiden kuten jännityksen tai pelon huomioimista ja vaikka hienoja tarroja onnistuneen labranäytteen jälkeen”, kertoo Pikkujätin toimitusjohtaja Jukka Puustinen.

Pikkujätin ja Aavan erikoislääkäriliiketoiminnasta vastaa Tampereella lastentautien erikoislääkäri Kati Holm. Työterveyshuollon vastuulääkärinä toimii Satu Raitanen.

”Pikkujätti on ainutlaatuinen lapsiin keskittynyt lääkäriasema, joten tämä on ammatillisesti erittäin kiinnostava mahdollisuus. Perheiden kannalta on tärkeää, että kaikkien asiat voidaan hoitaa samassa paikassa vaikka samalla reissulla. Aavaan ja Pikkujättiin tulee kattavasti useita erikoisalojen lääkäreitä ja kokeneita hoitajia. On hienoa päästä tällaiseen tiimiin mukaan”, Holm sanoo.

Pikkujätti tulee nyt ensimmäistä kertaa Pirkanmaalle. Aava on tarjonnut Tampereella työterveyshuoltoa Hämeenkadun pienessä toimipisteessä. Uudet toimitilat ja laajemmat palvelut tarjoavat suuremmat mahdollisuudet myös organisaatioasiakkaiden suuntaan.