ABB ja Coolbrook yhteistyöhön muoviteollisuuden nollapäästötavoitteen mahdollistamiseksi

Coolbrookin ja ABB:n allekirjoittama aiesopimus vähentää esimerkiksi muovin valmistuksen energiankulutusta 30 prosenttia ja tehostaa etyleenin tuotantoa 20 prosenttia verrattuna nykyiseen höyrykrakkauksen prosessiin.

Tuore yhteistyö tuo yhteen kahden yrityksen asiantuntemuksen, ja tuloksena on Coolbrookin uuden sähkökäyttöisen RDR-teknologian ja ABB:n integroidun energiaratkaisun yhdistelmä. Coolbrookin kehittämä RDR-teknologia, (Roto Dynamic Reactor), eli sähkökrakkaus, tekee krakkauksesta hiiletöntä sekä mahdollistaa kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden käytön. Tämän uraauurtavan teknologian tukena on ABB:n asiantuntemus automaation, sähköistyksen ja digitalisoitujen toimintojen optimoinnissa. Yhteinen pilottiohjelma käynnistyy kesällä Brightlandin Chemelot -kampuksella Geelenissä Hollannissa.

”Coolbrook on asettanut tavoitteekseen rakentaa sitoutuneen ja kattavan ekosysteemin uraauurtavan RDR-tekniikkansa ympärille ja kaupallistaa sen mahdollisimman pian. ABB:stä tulee nyt keskeinen kumppani tässä ekosysteemissä, minkä seurauksena meillä on mahdollisuus nopeuttaa prosessia merkittävästi. RDR-tekniikkamme sekä ABB:n sähkömoottori täydentävät toisiaan erinomaisesti. Yhdessä tarjoamme maailman ensimmäisen sähköisen ja hiilettömän ratkaisun yhteen kaikkein suurimmista teollisuusprosesseista,” sanoo Ilpo Kuokkanen, Coolbrookin hallituksen puheenjohtaja.

Kansainvälisen energiaviraston Tracking Energy 2021 -raportin mukaan kemikaali- ja petrokemiaprosessien maailmanlaajuiset suorat CO2-päästöt olivat 1,2 miljardia tonnia vuonna 2020. ABB on omalta osaltaan asettanut tavoitteekseen auttaa asiakkaitaan vähentämään niiden vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 100 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

”Kemiallisten prosessien maailmanlaajuiset päästöt jatkavat kasvuaan. Höyrykrakkauksen sähköistäminen tarjoaa mahdollisuuden vähentää alalla syntyviä päästöjä 300 miljoonalla tonnilla. ABB:n tavoitteena on tuoda alalle kestäviä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jätettä sekä energian käyttöä ja tukea samalla vastuullisesti maailman energiamuutosta”, lisää Colin Ward, ABB:n petrokemian- ja öljynjalostustoimialan varatoimitusjohtaja.

Nyt alkanut yhteistyö tarjoaa kemianteollisuuden asiakkaille ratkaisun, joka tuo hyötyä arvoketjun kaikkiin vaiheisiin ja parantaa asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta: myyntituotot kasvavat, käyttökustannukset laskevat, kunnossapito on helpompaa ja pääomakustannukset ovat pienempiä.

Tietoja ABB:stä

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 105 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com

ABB Process Automation

ABB’s Process Automation business is a leader in automation, electrification and digitalization for the process and hybrid industries. We serve our customers with a broad portfolio of products, systems, and end-to-end solutions, including our # 1 distributed control system, software, and lifecycle services, industry-specific products as well as measurement and analytics, marine and turbocharging offerings. As the global #2 in the market, we build on our deep domain expertise, diverse team and global footprint, and are dedicated to helping our customers increase competitiveness, improve their return on investment and run safe, smart, and sustainable operations. go.abb/processautomation

Tietoja Coolbrookista

Coolbrook on suomalais-hollantilainen teknologiayritys, jonka tehtävänä on luoda puhtaampi, kestävämpi ja kannattavampi tapa tuottaa olefiineja, petrokemian teollisuuden pääkomponentteja, joita käytetään muovien, kemiallisten tuotteiden ja pakkausten tuotannossa. Coolbrookin Roto-Dynamic Reactor (RDR) on uusi vallankumouksellinen teknologia, jossa avaruustiede, turbiiniteknologia ja kemian yhdistyvät korvaamaan nykyiset tehottomat ja saastuttavat höyrykrakkausmenetelmät radikaalisti puhtaammalla ja tehokkaammalla vaihtoehdolla. Hallitusten, petrokemian tuottajien ja ympäristön sääntelyviranomaisten lisääntyvä kiinnostus ja tuki auttaa Coolbrookin RDR-teknologiaa sen tavoitteessa tulla uudeksi globaaliksi standardiksi olefiinien tuotannossa. www.coolbrook.com