ABC-lataus kasvoi vauhdilla Suomen suurimmaksi sähköautojen teholatausverkostoksi

– Asiakkaamme toivovat nopeaa latausta ja vaivatonta liikkumista, oli kyse arjen kauppareissuista, kotimaan lomamatkoista tai työmatkustuksesta. Olemme rakentaneet reilussa vuodessa Suomen suurimman teholatausverkoston, jossa on maanlaajuisesti jo 366 latauspistettä. Uusia asemia avataan viikoittain, kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK:lta.

ABC-latauksen teholatausverkosto muodostuu teholatauspisteistä (teho max. 100 kW) ja suurteholatauspisteistä (teho max. 150 kW). Teho- ja suurteholatauspisteiden lisäksi ABC-latausverkostossa on 476 peruslatauspistettä, jotka palvelevat erityisesti ladattavilla hybrideillä autoilevia asiakkaita markettien ja hotellien yhteydessä.

Verkoston laajeneminen jatkuu

Uusien latausasemien avaustahti jatkuu ripeänä useiden S-ryhmän osuuskauppojen alueilla. Tänä vuonna uusia ABC-latausasemia on avattu 74 kappaletta, ja rakenteilla on yli 80 uutta asemaa. Asemien määrän arvioidaan moninkertaistuvan muutamassa vuodessa.

Myös jo rakennettujen asemien tehoja ja latauspisteiden määrää lisätään tarvittaessa.

– Seuraamme tarkasti latauspisteidemme käyttöä. Täysin uusien asemien rakentamisen lisäksi lisäämme kapasiteettia jo rakennetuille asemille alueilla, joilla kysyntää on eniten ja joilla se on mahdollista, Tervonen kertoo.

ABC-latausverkostoa rakennetaan sinne, missä asiakkaat liikkuvat ja viettävät aikaa eli kattavien palveluiden äärelle. Verkosto rakentuu Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden lisäksi ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteyteen.

Latausmäärät voimakkaassa kasvussa

Kuluvan kesän aikana ABC-latauksen latausmäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Esimerkiksi kesäkuusta heinäkuuhun yksittäiset latauskerrat kasvoivat lähes 40 prosenttia.

– Isot kasvuluvut kertovat toki siitä, että verkostomme laajenee kovaa tahtia, mutta myös siitä, että latauspalvelulle on kysyntää. Sähköautoilun suosio kasvaa koko ajan. Olemme vahvasti mukana liikenteen murroksessa ja tarjoamme asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia siirtyä kohti ilmastofiksumpaa liikennettä, Tervonen toteaa.

***

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 124 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 842 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 476, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 200 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 150 kW) 166 kappaletta. Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin 27.4.2021 Prisma Itäkeskuksen yhteyteen Helsinkiin. ABC-latauksen sataprosenttisesti uusiutuvalla, tuulivoimalla tuotetulla sähköllä on ajettu arviolta jo yli20 miljoonaa kilometriä vuoden 2022 aikana.

Lähimmän ABC-latausaseman ja ajantasaisen verkoston voi tarkistaa ABC-mobiilista, jonka avulla lataus myös maksetaan kätevästi. Lisätietoa: https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus

Latausoperaattoreiden välinen vertailu on tehty 17.8.2022. Vertailussa on laskettu samanaikaisesti käytettävissä olevien CCS- ja CHAdeMO -latauspistokkeiden yhteismäärä teholuokissa 0–350 kW. Lähde: Suomen Sähköautoilijat Oy / Latauskartta.fi