Agronomiliiton valtuuston julkilausuma 29.4.2022 – Ruokaturvasta on huolehdittava

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut energia- ja ruokamarkkinoita nopeasti. Tänään kokoontunut Agronomiliiton valtuusto muistuttaa siitä, että Ukrainassa käytävällä sodalla on merkittävä vaikutus koko maailman ruokaturvaan ja vaikutukset tuntuvat vahvasti myös Suomessa. Maataloustuotteiden tuotanto- ja jakeluketjut ovat häiriintyneet sodan seurauksena, ja elintarvikkeiden maailman markkinahinnat ovat nousseet ripeästi. Tilanteesta kärsivät erityisesti tuontiriippuvaiset kehittyvät maat. Valtuusto muistuttaa, että sodan aiheuttama tilanne on edelleen arvaamaton ja nopeatkin muutokset voivat olla mahdollisia

Etusijalle on asetettava kansalaisten turvallisuus, toimeentulo, energian saanti ja

monipuolinen ravitsemus. Monet Agronomiliiton edustamien alojen asiantuntijat

työskentelevät tehtävissä, jotka vahvistavat huoltovarmuutta ja tarjoavat

ratkaisuja tilanteeseen. Suomessa jo aiemmin maatalouden tuotantopanosten hinnat olivat kohonneet

merkittävästi. Yhdistettynä viime kesän huonoon satoon tilanne oli ajanut

maataloustuottajamme todelliseen kustannuskriisiin. Sodan puhjettua

alkutuottajien kriisi on entisestään syventynyt. Vastaavaa, jo huoltovarmuuttammekin uhkaavaa tilannetta ei ole koettu vuosikymmeniin. Nyt on tärkeää, että maan hallituksen taloudellinen tuki saadaan kohdennettua

nopeasti kassakriisissä oleville tuottajillemme. Kotimainen ruokajärjestelmä

kykenee tarjoamaan ruokaa ja turvaa kansalaisille, kun huolehdimme toiminnan

kannattavuudesta. Kuluttajankin on oltava valmis maksamaan kustannuksia

vastaava hinta. Agronomiliiton valtuusto muistuttaa, että ratkaisuja alkutuottajien

ahdingon helpottamiseksi on löydyttävissä elintarvikemarkkinoilta. Agronomiliiton valtuusto pitää myönteisenä, että äskettäisessä hallituksen kehysriihessä kohdennettiin lisäpanostuksia TKI-varoihin. Korkeatasoinen tutkimus-

kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä sen myötä syntyvä osaaminen luovat

perustan menestyksellemme tulevaisuudessa. Vihreä siirtymä, johon myös Ukrainan

sota kirittää, edellyttää panostuksia ruokajärjestelmään. Agronomiliiton

edustamien alojen osaajat ovat ratkaisemassa tulevaisuuden kysymyksiä. ”Siksikin

on tärkeää, että tutkimus- ja tuotekehitysvaroja kohdennetaan nyt myös ruoka-aloille”, toteaa Agronomiliiton valtuusto.

