Aikuissosiaalityö on keino turvata työ- ja toimintakykyä - valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 19.–20.4. Helsingissä

Tuoreen THL:n ja Kelan hyvinvointikatsauksen mukaan väestön työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen uhkaa taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. On tärkeää, että ihmiset voivat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvin, ovat toimintakykyisiä, pystyvät tekemään työtä ja löytävät elämäänsä merkityksiä. Aikuissosiaalityö on yksi keino turvata työ- ja toimintakykyä. Se on yhteiskunnan turvaverkko, joka tukee elämän perustarpeissa.

Aikuissosiaalityössä esimerkiksi etsitään keinoja asunnon säilyttämiseen, tuetaan taloudellista toimintakykyä ja vahvistetaan osallisuuden kokemusta vaikeissa elämäntilanteissa. Kriisin yllättäessä pyritään ylläpitämään toivoa ja tunnistamaan asiakkaan voimavaroja. Osallisuuden lisääminen vähentää yksinäisyyttä, joka tutkimusten mukaan heikentää hyvinvointia ja luo yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Aikuissosiaalityöllä voidaan myös tukea vanhempien jaksamista ja taloudellista tilannetta, mikä on tärkeää ehkäisevää lastensuojelutyötä. Valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 19.–20.4. teema on monipuolisia palveluja ja kokonaisvaltaista kohtaamista. Esimerkkeinä ovat muun muassa sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työote, aikuissosiaalityön yhteistyö muiden sote-palveluiden kanssa ja miten traumataustaisia asiakkaita huomioidaan aikuispalveluissa. Aikuissosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin haasteet edellyttävät sosiaalityöltä yhä vaativampaa toimintakyvyn vahvistamista ja tähän liittyvää menetelmäosaamista, palvelujen kehittämistä ja resurssien vahvistamista. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa tohtori Louise Bringselius Lundin yliopistosta painottaa luottamukseen perustuvaa johtamista laadukkaiden palvelujen kehittämisessä. Päivät kokoavat Helsingin Paasitorniin noin 400 aikuissosiaalityön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Päivät järjestävät Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Toimittajat ovat tervetulleita tilaisuuteen Paasitorniin tai seuraamaan pääsalin esityksiä videostriimin kautta. Striimilinkin saa pyydettäessä osoitteesta socca(at)hus.fi

Avainsanat aikuissosiaalityösosiaalialasosiaalihuoltososiaalityösosiaalityöntekijä

