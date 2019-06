Aino & Alvar Aalto -muotoilutapahtuma kokoaa kansainvälisiä alan asiantuntijoita Jyväskylään

Alvar Aalto -säätiön vuoden päätapahtumassa katsotaan arkkitehdin tuotantoa kansainvälisen arkkitehtuuriperinnön näkökulmasta 27.5.2019 13:01:55 EEST | Tiedote

Lahden Sibeliustalossa järjestetään 9.–10. lokakuuta kansainvälinen seminaari “HUMANISTIC MODERNISM” - Works by Alvar Aalto in the World Heritage Context, jossa keskustellaan siitä, olisiko Alvar Aallon arkkitehtuurilla edellytyksiä Unescon maailmanperintökohteiden listalle.