Äiti muiden joukossa – vammaisten naisten äitiys on yhteiskunnallisena kysymyksenä jännitteinen

Pelaamalla paremmaksi pomoksi - henkilöstöjohtamisen skenaariopelistä sorvataan vientituotetta 15.4.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Miltä kuulostaisi tutkimukseen pohjautuva digipedagoginen HR-skenaariopeli? Suomeksi sanottuna kyse on uudenlaisesta tavasta kehittää henkilöstöjohtamista peliympäristössä, joka on niin yksinkertainen, että siitä on innostuttu myös yritysmaailmassa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa luotu peli on saanut erinomaista palautetta paitsi opiskelijoilta, myös yliopiston ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta. Nyt siitä havitellaan tulevaisuuden työelämätaitoja tukevaa kansainvälistä tuotetta.