Aivo-qigong auttaa pitämään huolta aivojen hyvinvoinnista

Miten saavuttaa ja säilyttää optimaalisesti toimivat aivot? Vastaus on yksinkertainen: harrastamalla liikuntaa, sillä se on tutkitusti paras aivojen huoltaja. Kiinalaisen terveydenhoidon terapeutti ja tietokirjailija Helena Hallenbergin uutuuskirja Aivo-qigong sisältää tietoa ja harjoituksia mielen ja kehon hyväksi.

Vanhaan kiinalaiseen terveydenhoitoon perustuva qigong (lausutaan ’tšigung’) on terveyttä edistävää ja elinvoimaa lisäävää liikuntaa, johon kuuluu erilaisia liike- ja keskittymisharjoituksia. FT Helena Hallenberg on opiskellut kiinalaisia terveydenhoitomenetelmiä kiinalaisessa yliopistossa sekä tutkinut ja opettanut qigong-terveysharjoituksia jo 30 vuoden ajan. Työssään hän on huomannut, että ihmiset ovat yhä enemmän huolissaan muististaan ja aivojensa kunnosta.

Hallenberg on kehittänyt kiinalaisen perinteen ja oman kokemuksensa pohjalta aivo-qigong-menetelmän, joka edistää nimenomaan aivojen toimintaa ja hyvinvointia. Aivo-qigong sisältää koko kehoa aktivoivia seisten tehtäviä liikkeitä, akupisteiden hierontaa sekä keskittymis- ja hengitysharjoituksia, joiden avulla voidaan parantaa aivojen verenkiertoa ja hapensaantia, vahvistaa kehon koordinaatiota, tyynnyttää mieltä sekä laskea stressitasoa ja verenpainetta.

Aivo-qigong-kirja esittelee menetelmän liikkeineen ja muine harjoituksineen, joita voi tehdä joko ryhmässä tai yksin. Kirja kertoo myös menetelmän taustoista sekä perinteisen kiinalaisen hoitoperinteen että lääketieteen näkökulmista.

Helena Hallenberg: Aivo-qigong – Harjoita mielesi toimintaa ja terveyttä

118 sivua | Ilmestyy 2.1.2020

