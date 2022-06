Akava Works -talousennuste: Suomen talouden nousu pysähtyy

– Maailman rajujen muutosten vanavedessä talouksien näkymät ovat huomattavasti vaisummat kuin vuoden 2021 lopulla. Talouskasvu hidastuu merkittävästi vuoden 2022 ja 2023 aikana Suomessa ja muualla Euroopassa, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Korkojen ja hintojen nousu tuo kurinalaisuutta ja malttia valintoihin

Vuosien mittainen nollakorkojen aika on päättynyt. Euroalueen markkinakorot ovat kohonneet nopeasti alkuvuoden aikana ennakoiden Euroopan keskuspankin ohjauskoron nostoja.

– Euroopan keskuspankin ohjauskoron nostoja on luvassa heinäkuussa ja syyskuussa 2022 sekä lisää vuonna 2023. Suomalaisten kotitalouksien asuntolainojen korot nousevat. Korkojen ja hintojen nousu pakottaa kotitaloudet, yritykset ja julkisen sektorin harkitsemaan valintojaan tarkemmin ja todennäköisesti luopumaan jostain. Kaikkeen entiseen ei ehkä ole enää varaa, Sorjonen jatkaa.

Kuluttajahinnat kovassa nousussa

Suomen kuluttajahintojen nousu kiihtyi huhtikuussa 5,7 prosenttiin ja Eurostatin ennakkotietojen mukaan toukokuussa peräti 7,1 prosenttiin.

– Tällaisia inflaatiolukemia nähtiin edellisen kerran 1990-luvun alussa, joten muutos on todella valtava. Merkille pantavaa on, että valtaosa hintojen noususta selittyy edelleen asumisen ja liikenteen kallistumisella. Arvioimme kuluttajahintojen nousun vauhdittuvan vuonna 2022 keskimäärin 5,9 prosenttiin ja hidastuvan 2,3 prosenttiin vuonna 2023, Sorjonen sanoo.

Työmarkkinoiden imu joutuu koetukselle

Avoimia työpaikkoja on paljon ja alkavia työttömyysjaksoja on edelleen tavanomaista vähemmän. Vastavalmistuneet työllistyvät ilmeisen hyvin, sillä heitä on työttömänä vähän. Lomautettujen määrä on pudonnut normaaliksi. Pitkäaikaistyöttömyys on selvästi koholla, mutta vähenemässä ainakin toistaiseksi.

– Kun talouskasvu hiipuu ja hintojen nousu leikkaa ostovoimaa, työllisyyden paraneminen on tiukassa. Arvioimme, että työttömien määrä asettuu nykyiselle tasolle ja työttömyysaste on keskimäärin 6,6 prosenttia sekä vuonna 2022 että vuonna 2023, Sorjonen sanoo.

Tutustu ennusteeseen osoitteessa

https://akavaworks.fi/julkaisut/ennusteet/talousennuste-6-2022-kuri-palaa/

Seuraa ennusteen esittelyä verkkolähetyksenä 14.6. kello 9.30–11 osoitteessa https://www.webcasting.fi/akava/R6cNMwJJ/