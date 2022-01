Aki Linnanahde tekee selvää energiamurroksesta – aurinkoenergiaan tutustuttiin Salossa

Radioäänenä tunnetun Aki Linnanahteen juontama kahdeksanosainen viihdedokumentti Linnanahteen Energiamurros on julkaistu Youtubessa. Linnanahde tutustuu jaksoissa erilaisiin energian tuotanto- ja varastointimuotoihin, ja vierailee paikoissa, joihin suurella yleisöllä ei ole pääsyä: tuulivoimalan huipulla, ydinvoimalassa sekä maailman suurimman lämpöpumppuvoimalan uumenissa. Aurinkoenergiasta kertovaa jaksoa kuvattiin Salossa Solar Finlandin aurinkopaneelitehtaalla.



Sarja lähestyy energiamurrosta elämyksellisyyden kautta. Korkeanpaikankammosta kärsivä Linnanahde hyppää helikopterista kahden ja puolen kilometrin korkeudelta ja kiipeää Näsinneulan korkuisen tuulivoimalan katolle. Linnanahde joutuu sarjan jaksoissa erilaisten haasteiden eteen. Salosta Helsinkiin palatakseen hänen piti rakennella aurinkopaneeleilla toimiva sähköpotkulauta. Akilta ei tekninen rakentelu olisi onnistunut, mutta Solar Finlandin asiantuntijat tulivat apuun.

- Sähköpotkulaudasta jäi mieleen erittäin vaikea ohjattavuus. Härvelillä oli monta metriä pituutta, jonka vuoksi se ei kääntynyt ihan pienessä tilassa, Linnanahde muistelee kesäistä kuvauspäivää Salossa.



Viihteen taustalla tiukkaa asiaa



Viihteelliseen sisältöön on upotettu myös paljon asiaa. Monimutkaisiä käsitteitä konkretisoidaan niin että hitainkin ymmärtää, ja maailmanlaajuinen siirtymä kohti uusiutuvaa energiaa, energiamurros, saa lihaa luiden ympärille. Sarja esittelee moninaisia tapoja tuottaa sähköä mahdollisimman vähin päästöin, ja siinä tavataan arkipäivän sankareita, joiden avulla Suomen hiilineutraali tulevaisuus rakentuu. Sivutuotteena selviää myös se, että Suomi on tuotannon varmuuden, luotettavuuden sekä teknologisen kehityksen osalta ihan maailman kärkikastia.



Ohjaaja Santtu Miikkulainen uskoo sarjan energiamurroksesta tulevan tarpeeseen.



- Meillä on käynnissä iso siirtymä fossiilisia polttoaineita hyödyntävistä tuotantotavoista vähemmän ilmastoa rasittavaan uusiutuvaan energiaan. Silti energiamurros on jo sananakin monelle vieras. Tavoitteenamme oli tehdä tärkeästä asiasta laadukasta viihdettä, mutta samalla tuoda katastrofia maalailevaan ilmastokeskusteluun positiivista viestiä: päästötön energiantuotanto etenee monella rintamalla. Näimme paljon vaivaa miettiessämme mahdollisimman selkeitä konkretisointeja. Saimme paljon apua energia-alaa hyvin tuntevilta asiantuntijoilta ja tutkijoilta, Miikkulainen sanoo.



Myös Linnanahde toteaa silmien avautuneen. - Sarja oli monellakin tapaa ikimuistoisin kaikista tähän asti tekemistäni tuotannoista. Arvostan sähköntuotantoa nyt ihan eri tavalla. Kun napsautan saunan päälle, on siinä matkalla kuitenkin aika monta asiaa, ennen kuin kiukaani lämpenee.

Linnanahteen energiamurros Youtube-sarjan tilaaja ja rahoittaja on STEK ry (Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry), ja sarjan käsikirjoituksesta, konseptoinnista ja tuotannosta vastasi Smile Audiovisual Oy.



Sarjan tuotantoa ovat edesauttaneet: BroadBit Batteries, Demeca, Envor Group, Fingrid, Finnjet Consult, Helen, Ilmatar, K Auto, Lempäälän energian Lemene-hanke, Lämpöykkönen, Lähteenmäen Maatalousyhtymä, Pommijätkät, Solar Finland, St1, Tandemtehdas, TVO, UPM, Verge Motorcycles.