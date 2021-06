AKO Foundation ja Aalto EE yhteistyöhön kehittämään pohjoismaista kulttuurijohtamista

Jaa

Lontoossa vaikuttava AKO Foundation alkaa tukea Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) kulttuurialan johdolle suunnattua Business of Culture -ohjelmaa. Kyseessä on Pohjoismaiden ja Baltian alueen laajin taide- ja kulttuurialan johtamisen kehittämisohjelma.

"Elinvoimainen ja kehittyvä taide- ja kulttuurielämä tarvitsee parhaat mahdolliset johtajat ja uusiutuvia, monialaisia verkostoja haasteisiinsa vastaamisessa. Olemme erittäin iloisia siitä, että olemme yhdessä Aalto EE:n kanssa varmistamassa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja hyvinvointia näiden organisaatioiden kautta", sanoo AKO Foundationin toimitusjohtaja Philip Lawford.



Business of Culture -ohjelma tarjoaa räätälöityjä työkaluja kulttuuriorganisaatioiden strategiseen kehittämiseen, muutoshaasteisiin ja uudistumiseen. Kouluttajina toimivat tieteen, kulttuurin ja liike-elämän korkeatasoiset kansainväliset osaajat.



"Business of Culture -ohjelma on nopeasti osoittautunut alan kannalta hyvin tarpeelliseksi. Tällä kunnianhimon tasolla toteutus on mahdollinen vain tukijoidemme ja kumppaneidemme taloudellisten panoksen ja näkemyksellisyyden avulla. Ohjelma on alusta henkilökohtaiselle kasvulle johtajana ja vahvistaa myös taiteidenvälisiä verkostoja", sanoo Aalto EE:n toimitusjohtaja Pekka Mattila.



AKO Foundationin lisäksi ohjelman pääyhteistyökumppaneita ovat Saastamoisen säätiö ja Föreningen Konstsamfundet sekä Karjalan kulttuurirahasto. Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä BI Norwegian Business Schoolin kanssa.



AKO Foundation tukee erilaisia koulutus- ja taidealan sekä ilmastokriisin vastaista työtä tekeviä toimijoita. Norjalaisen Nicolai Tangenin vuonna 2013 perustama säätiö on tähän mennessä rahoittanut erilaisia kohteita yli 400 miljoonalla punnalla ja myöntänyt hyväntekeväisyysapurahoja yli 100 miljoonan punnan edestä. Säätiö tukee eri toimijoita oma-aloitteisesti, eikä se ota vastaan rahoitushakemuksia.