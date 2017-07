Akseli Herlevi panostaa Turkuun - Naughty BRGR:n lippulaivaravintola avautui torin laidalle

7.7.2017 10:15 | Wolfcom

Suomen ensimmäinen Top Chef, keittiömestari Akseli Herlevi avaa perjantaina 7. heinäkuuta kolmannen ja suurimman Naughty BRGR-hampurilaisravintolansa Turkuun. Burgereihin erikoistunut keittiömestari aikoo Suomen hampurilaispääkaupungiksi nimeämänsä Turun parhaalle liikepaikalle valmistuneessa ravintolassaan tarjota Varsinais-Suomen hinta-laatu -suhteeltaan parhaan burgerielämyksen. Uuden kivijalkaravintolan lisäksi tuhmia burgereita tarjoillaan Ruisrock-viikonloppuna myös Naughty Truck -ruokarekasta Ruissalon festivaalialueen ruokaniityllä.

Ensimmäinen Naughty BRGR avautui Helsinkiin 2015 ja viime vuonna oli Tampereen vuoro. Järjestyksessään kolmas Naughty BRGR avautuu tänään Turun kauppatorin laidalle Hansakortteliin. 100 asiakaspaikkaa käsittävä ravintola työllistää 16 ravintola-alan ammattilaista.

”Remontti meni jouhevammin, kuin mitä olisin uskaltanut ennustaa ja olen iloinen, että saamme kolmannen Naughty BRGRin avatuksi suunnitelmien mukaan juuri Ruisrockin aikaan. Viikonlopusta tuleekin varsin tuhma, sillä saan myös uuden ruokarekkamme Ruissaloon palvelemaan festarikansaa. Turun hampurilaisinnostus ei kuitenkaan jää yhteen viikonloppuun, sillä Hesburgerin kotikaupunkina suomalaisen hampurilaiskulttuurin kulmakivi on muurattu Aurajoen suulla. Uskon kuitenkin, että ketjumme lippulaivaravintolasta tulee Turun paras fast casual -ravintola. Kevyemmällä lupauksella ei Suomen burgeripääkaupunkiin kannattaisi edes tulla”, innostuu kesänsä Turussa viettävä keittiömestari Akseli Herlevi.

Inspiraatiota ja esimerkkejä hampurilaisiinsa Herlevi hakee maailmalta. Tänä keväänä hän on ehtinyt käydä jo Kuubassa ja Floridassa tutustumassa frita-hampurilaisen saloihin. Japaniin burgerimestari matkasi toukokussa oppimaan, miten maailman paras pihviliha käyttäytyy sämpylän välissä. Naughty BRGR:n listalla on aina vähintään viisi hampurilaista ja arkipäivien lounaalla lisäksi viikoittain vaihtuva burgeriateriatarjous.

”Burgeri on siinäkin mielessä kiehtova ruokalaji, että siinä on selkeät sämpylän asettamat puitteet, jonka rajoissa voi tehdä mitä vaan. Meidän demi-briossityylisellä sämpylällämme on tärkeä rooli onnistuneessa lopputuloksessa ja valitsemme kaikki komponentit muutenkin aina mahdollisimman hyviksi. Rotukarjan pihvilihat esimerkiksi leikataan ja jauhetaan varta vasten oman reseptimme mukaisesti. Riittävä rasvaprosentti pitää pihvin mehukkaana ja suuhun sopivan, eikä Naughty BRGR:n pihvistä löydy kumimaisuutta tai kuivan lihamurekkeen vivahteita”, hifistelee Herlevi suositun gourmet-burgerinsa taustoja.

Naughty BRGR Turku avautuu osoitteeseen Aurakatu 12, 20100 Turku. Ravintolassa on 100 asiakaspaikkaa ja se työllistää 16 ravintola-alan ammattilaista. Aukioloajat tiistaista lauantaihin 11-22, sunnuntaina 12-19. Lisätiedot www.facebook.com/NBRGR