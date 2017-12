Aktiivimalli vie pohjan sopimiselta – JHL:n Niemi-Laine: ”Paine vastatoimiin on suuri”

Aktiivimalli leikkaa mahdollisuuksia oikeudenmukaiseen sosiaaliturvaan ja heikentää perusoikeuksia. JHL pohtii vastatoimia tammikuussa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n luottamus sopimusyhteiskuntaan on koetuksella aktiivimallin takia. Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että työttömyysturvan uudistus suunnitellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Aktiivimalli on kuitenkin viety eteenpäin hallituksen yksipuolisella valmistelulla.

– Aktiivimallia ei ole hyväksytty SAK:ssa eikä JHL:ssa. JHL:n hallitus keskustelee tammikuussa toimenpiteistä aktiivimallin osalta. Sitä ennen asia otetaan esiin SAK:ssa. Paine vastatoimiin on suuri, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

JHL:n mielestä on selvää, että aktiivimalli ei paranna työttömien mahdollisuuksia päästä töihin. Todellinen ongelma on se, että jokaista avointa työpaikkaa kohti on seitsemän työtöntä.

– Hallitus ja eduskunnan enemmistö asettavat työttömät eriarvoiseen asemaan iän, työkyvyn ja asuinpaikkakunnan perusteella. Työttömyysturvan heikennykset kohdistuvat ryhmiin, jotka ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa. Tämä on erittäin surullista.

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvauudistuksen 19.12. äänin 103–90. Niin sanottu aktiivimalli merkitsee, että työttömyyskorvausta voidaan leikata 4,65 prosentilla, jos työtön ei ole osoittanut aktiivisuutta työnhaussa tai osallistumisessa työllisyyttä edistäviin toimiin.

Kilpailukykysopimus hyväksyttiin aikoinaan sillä ehdolla, ettei työttömyysturvaan tule lisäleikkauksia. Aktiivimallin hyväksyminen saattaa entisestään vaikeuttaa julkisen sektorin nihkeästi alkaneita neuvotteluja. JHL tavoittelee neuvotteluissa parannusta työntekijöiden ostovoimaan.

– Emme tyydy vientialoja matalampaan palkankorotustasoon. Naisvaltaisten alojen palkkakehitys ei saa eriytyä vientialojen kehityksestä. Lomarahaleikkaus on syönyt julkisen sektorin työntekijän ostovoiman miinusmerkkiseksi. On kyseenalaista, onko ylipäänsä kilpailukykysopimuksella enää merkitystä Suomen talouden nostamiseen, sillä jo ennen kikyä Suomen talous oli nousukiidossa.

Lisätiedot: Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772