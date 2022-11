Aktiivisuus ja luotettavuus palkitsemisen perusteena

Hopeiset ansiomerkit

Viestintäjohtaja Paula Ihamäki, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Paula Ihamäki on työskennellyt STULin viestintäjohtajana huhtikuusta 2010 alkaen vastaten mm. jäsen-, sidosryhmä- ja lehdistötiedottamisesta. Ihamäki pitää aktiivisella viestinnällä STULin jäsenistön ajan tasalla rakentamisen toimintaympäristön muutoksista ja mm. alaa koskevasta sääntelystä.

Toimitusjohtaja Teijo Miettinen, Saimaan Sähkötyö Oy

Pohjois-Savossa alueellisen järjestötoiminnan aktivoijana kunnostautunut Teijo Miettinen osallistuu monin eri tavoin STULin ja sen jäsenjärjestö Säkpyn eli Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistyksen toimintaan.

Avainasiakasmyyjä Juha Petroff, Sonepar Suomi Oy Kotkan myyntikonttori

Kaakkois-Suomen sähköurakoitsijoita asiantuntevasti palveleva Juha Petroff osallistuu toimittajan roolissa aktiivisesti STULin Kaakkois-Suomen alueosaston kokouksiin kehittäen esimerkillisesti tavarantoimittajan ja urakoitsijoiden yhteistyötä.

Area Manager Mika Silver, ABB Group Suomi

Mika Silver on toiminut pitkään ABB:n kotimaan myynnin, erityisesti Lounais-Suomen Area Managerina. Hän on erittäin ratkaisukeskeinen asiantuntija ja ymmärtää urakointiliiketoiminnan lainalaisuudet. Mika Silverin tapa toimia on luotettavaa ja ennakoitavaa.

Kultaiset ansiomerkit

Toimitusjohtaja Jussi Kuusela, Amplit Oy

Jussi Kuusela toimi Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2014-2015 ja edelleen kahden kolmivuotiskauden ajan STULin hallituksen puheenjohtajana. Tässä tehtävässään Kuusela työskenteli näkyvästi mm. sähköisen talotekniikan aseman edistämiseksi rakentamisen prosessissa ja edusti STULia myös kansainvälisillä foorumeilla. Jussi Kuuselalla oli merkittävä rooli talotekniikka-alan yhteistä edunvalvontaa varten perustetun Talotekniikkaliitto ry:n muodostamisessa. Hänen työnsä alan hyväksi jatkuu Talotekniikkaliiton hallituksen ja STULin Uudenmaan alueosaston jäsenenä.

Toimitusjohtaja Mika Laine, Epilän Sähkökone Oy

Vuonna 1938 toimintansa aloittanut Epilän Sähkökone on ikoninen perheyritys, jonka omistajat ovat kukin aikanaan ja tavallaan olleet aina aktiivisesti mukana alansa edunvalvontajärjestön toiminnassa. Mika Laine oli vuosina 2014-2017 Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton hallituksen varsinainen jäsen ja sen jälkeen STULin hallituksen varapuheenjohtaja vuosien 2019-2021 ajan. Laine on vastuuntuntoisesti antanut aikaansa myös Pirkanmaan alueosaston toimintaan. Hän on osallistunut STULin strategiatyöhön tuoden erityisesti jäsenistön edustajana esiin niitä odotuksia ja tarpeita, joita jäsenistöllä on liiton ja sen palvelujen kehittämiseksi.



Tekninen johtaja Esa Tiainen, Sähköinfo Oy

Esa Tiaisen voi hyvin perustein nimetä Suomen Mister Sähköturvallisuudeksi, sillä hän on tässä asiassa liioittelematta maamme paras asiantuntija. Hän tuntee perinpohjaisesti sähköalan tärkeimmät standardit oltuaan kansainväliseltä tasolta asti valmistelemassa ja tuottamassa niitä. Tuottelias Tiainen on erittäin aikaansaapa: hän kirjoittaa kirjoja, käsikirjoja, lehtiartikkeleita, suunnittelee ja laatii kursseja sekä webinaareja, ja toimii niissä kouluttajana. Esa Tiainen on työskennellyt Sähköinfossa vuodesta 1995. Hänen ansioluettelonsa sisältää luottamustoimia kymmenissä eri komiteoissa ja työryhmissä usein niiden puheenjohtajana toimien.

STUL kiittää kaikkia ansiomerkkien saajia heidän esimerkillisestä sitoutumisestaan talotekniikka-alan ja sen toimintaedellytyksien kehittämiseen.