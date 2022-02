Aku Louhimiehen Odotus-elokuva elokuvateattereihin kautta maan 1.4.2022

Aku Louhimiehen ohjaama uutuuselokuva Odotus tuo valkokankaalle ajattomat teemat rakkaudesta, rehellisyydestä ja onnellisuuden kaipuusta. Idyllisissä saaristolaismaisemissa kuvatun, naisellisen vapauden ja seksuaalisuuden rohkeasti keskiöön nostavan elokuvan ovat käsikirjoittaneet pääosaa esittävä Inka Kallén ja Aku Louhimies. Tarinan innoittajana ovat toimineet Juhani Ahon tekstit. Muissa rooleissa nähdään Andrei Alén, Aku Hirviniemi ja Adeliina Arajuuri. Elokuvan uusi traileri on julkaistu tänään.

Tarinan päähenkilö Elli (Kallén) elää puolisonsa Mikon (Hirviniemi) kanssa saaristossa. Ellin rauhallinen arki alkaa järkkyä, kun pariskunnan nuoruudenystävä Olavi (Alén) saapuu kesäiselle vierailulle. Sisäinen pakko ajaa Ellin kyseenalaistamaan elämänsä valintoja ja etsimään rohkeutta olla itselleen rehellinen.

“Naisen seksuaalista voimaa ja halua nähdään harvoin elokuvien keskiössä. Se on kaunis ja luonnollinen osa ihmisyyttä, ja siksi halusin kirjoittaa siitä. Seksuaalisuus on väylä elokuvan ydinkysymykseen: uskallanko olla rehellinen itselleni ja tehdä valintoja elämässä sen pohjalta?”, kuvailee elokuvan käsikirjoittaja Inka Kallén.

“Tämä on tärkein tekemäni ihmissuhde-elokuva”, Aku Louhimies toteaa. “On ollut mahtavaa tehdä töitä näiden ammattitaitoisten ja rohkeiden näyttelijöiden kanssa.”

Odotus on Aku Louhimiehen ja Andréi Alénin vuonna 2020 perustaman tuotantoyhtiön, Backmann & Hoderoff Oy:n, ensimmäinen teatterielokuva. Uuden ajan tuotantoyhtiönä Backmann & Hoderoff luo kansainvälistä sisältöä vastuullisin keinoin. Odotus onkin maailman ensimmäinen hiilinegatiivisesti tuotettu elokuva. Elokuvatuotannon hiilijalanjälki laskettiin huolellisesti ja kompensoitiin kokonaisuudessaan yhteistyössä Compensate-järjestön kanssa.

Esa-Pekka Salosen musiikki palkittiin maailmanensi-illassa Tallinnassa

Elokuva ehti saada maailmanensi-iltansa jo marraskuussa 2021 Tallinn Black Nights Film Festivalin kilpasarjassa. Elokuva palkittiin Tallinnassa musiikistaan, jonka on säveltänyt ja johtanut Suomen kansainvälisesti tunnetuin kapellimestari Esa-Pekka Salonen. Kilpailun tuomaristo kommentoi elokuvan musiikin peilaavan täydellisesti kolmen päähenkilön intohimoja, rakkauksia ja epävarmuuksia.

Elokuvassa kuullaan myös Haloo Helsinki! -yhtyeen viime vuoden jättihitti Piilotan mun kyyneleet, jonka jo julkaistulla musiikkivideolla nähdään elokuvan kohtauksia.

Elokuva on herättänyt myös runsaasti kansainvälistä kiinnostusta. Sen levitysoikeudet on myyty jo muun muassa Saksaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan.

