Älä sano mitään on kertovan tietokirjallisuuden mestariteos – Wind of Change -podcastista tunnetun huippujournalistin laatukirjallisuutta saatavilla ensimmäistä kertaa suomeksi

Kymmenen lapsen leskiäiti Jean McConville siepattiin joulukuussa 1972 kotoaan Belfastista. Lapset seurasivat vierestä, kuinka naamioitunut joukko vei Jeanin mennessään. He eivät nähneet äitiään enää koskaan; Jean McConvillen kohtalo jäi selvittämättä vuosikymmeniksi. Samoihin aikoihin parikymppinen Dolours Price oli alkanut saada yhä enemmän vastuuta IRA:n väkivaltaisissa hankkeissa ja pian hänen vaiheitaan seurattiin isoissa otsikoissa. Molempien naisten tarinat ovat osa tulenarkaa konfliktia, joka tunnetaan englanniksi nimellä The Troubles.

Älä sano mitään on samaan aikaan tietokirja ja murhamysteeri. Patrick Radden Keefe teki kirjaa varten neljän vuoden tutkimustyön ja yli 100 henkilöhaastattelua. Hän kuvaa unohtumattomasti sekä yksilön radikalisoitumista että konfliktin julmia vaiheita, joiden jäljet näkyvät Euroopassa yhä. Kirjassa kuvatusta verisunnuntaista tuli kuluneeksi tammikuussa 50 vuotta. Pohjois-Irlannin levotonta historiaa käsitellään myös uutuuselokuvassa Belfast, joka palkittiin keväällä Oscarilla parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta.

”Älä sano mitään paljastaa menneisyyden yhä aristavat haavat… kirjaa lukee kuin romaania, mutta kuten kaikki Keefen lehtijuttuja lukeneet tietävät, hän tekee taustatutkimuksensa pakkomielteisen tarkasti ja totuudenmukaisesti. Kertovan tietokirjallisuuden mestari…uskomaton tarina.” – Rolling Stone

Patrick Radden Keefe (s. 1976) on Bostonissa varttunut yhdysvaltalainen toimittaja ja tietokirjailija, joka on tehnyt perusteellisesta taustatyöstä tavaramerkkinsä mm. The New Yorkerin jutuissaan. Hänen toimittamansa, Suomessakin paljon kuunneltu Wind of Change -podcast käsittelee tutkivan toimittajan ammattitaidolla mutta pilke silmäkulmassa Scorpions-yhtyeen hittiballadin yhteyksiä kylmään sotaan ja CIA:han. Ensi vuonna Radden Keefeltä suomennetaan Yhdysvaltojen opiaattikriisistä kertova, palkittu Empire of Pain.

Patrick Radden Keefe: Älä sano mitään – Tositarina menneisyydestä, murhasta ja Pohjois-Irlannista

alkuteos Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland

Suomentanut Maija Heikinheimo

551 sivua

