Alkuperäinen JOKO on kansainvälinen poikkeus – aniharva ohjelma saavuttaa 50 vuoden iän ja sata toteutusta

Jatkuva uudistuminen on pitänyt AaltoJOKO® -valmennuksen johtajien suosikkina.

Vuosittain lähes 7 000 avainhenkilöä noin 1 000 organisaatiosta osallistuu Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) ohjelmiin. Yksi laajan valmennustarjooman kestotähdistä on jo 50 vuoden ajan ollut johtamisen valmennus JOKO, jonka 100. toteutus alkaa tänään. Rekisteröinnistä huolimatta JOKOa on jäljitelty suppeampina koulutuksina eri yhteyksissä, joten nykyään alkuperäinen valmennuskokonaisuus tunnetaan nimellä AaltoJOKO®.

Pitkän elinkaaren perustana on sisällön jatkuva uudistaminen. Kaksi asiaa kuitenkin on pysynyt: AaltoJOKO® antaa tukea henkilökohtaisen johtajuuden kasvuun ja vastaa strategisen johtamisen haasteeseen.

”JOKO on ollut ankkuri monen suuren organisaation johtamisen kehittämisessä yli pitkien ajanjaksojen rakentaen niille yhteistä kieltä ja alustaa. JOKO-alumnit ovat myös edenneet korkeimpiin tehtäviin ja jatkaneet kasvuaan myös muissa valmennuksissa. Kaikille klassikoille tärkeintä on uudistua, ja JOKO:n kohdalla kehittäminen on ollut jatkuvaa. Vain näin varmistetaan ne seuraavat 50 vuotta”, sanoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice.

”Osallistujat ovat kiittäneet valmennusta myös vertaisryhmäoppimisesta ja laajasta perspektiivistä. Se mikä on uutta yhdelle toimialalle, voi olla arkea toiselle; muilta osallistujilta saa arvokkaita näkökulmia omaan työhön. Uskomme yhdessä oppimisen arvoon, joka näkyy selkeästi myös AaltoJOKO®:ssa”, kertoo Minna Wickholm, Aalto EE:n avointen ohjelmien johtaja.

JOKO palaa pian syntysijoilleen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun entiseen päärakennukseen

Aalto EE muuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun entiseen päärakennukseen vuoden 2020 lopulla luoden pohjoismaiden suurimman johtamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen keskittymän. Ikonista rakennusta peruskorjataan ja uudistetaan parhaillaan.

Näin myös AaltoJOKO®-valmennus palaa syntysijoilleen, sillä ensimmäinen valmennus käynnistyi Helsingin Kauppakorkeakoulussa vuonna 1970. Sen myötä syntyi Aalto EE:n edeltäjäorganisaatio. Valmennus antoi nimensä myös vuonna 1996 perustetulle JOKO Executive Education Oy:lle, joka nykyisin tunnetaan kansainvälisenä Aalto EE:nä.

Pekka Mattila

toimitusjohtaja, Professor of Practice

Aalto University Executive Education Oy

Minna Wickholm

liiketoimintajohtaja, avoimet ohjelmat

Aalto University Executive Education Oy

