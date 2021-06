Alle puolet yrittäjistä pystyy pitämään riittävästi lomaa

Jaa

12 prosenttia yrittäjistä ei lomaile tänä kesänä ollenkaan, 16 prosenttia lomailee korkeintaan viikon, käy ilmi Yrittäjägallupista. Alle puolet kokee pystyvänsä pitämään riittävästi lomaa. “Nämä ovat huolestuttavia tietoja. Yrittäjäkin tarvitsee lomansa. Muuten voimat loppuvat eikä ajattelu uudistu. Jos vain mahdollista, kannattaa pitää edes lyhyt loma”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

”Yrittäjä ei lomaile koskaan” -väite elää tiukassa. Pitääkö se paikkansa? Tuoreen Yrittäjägallupin perusteella pitää ja ei pidä.

12 prosenttia yrittäjistä ei tosiaan aio pitää kesällä ollenkaan lomaa, ja 16 prosenttia korkeintaan viikon. Kaksi viikkoa kesälomaa aikoo pitää 20 prosenttia, kolme viikkoa 12 prosenttia, neljä viikkoa 16 prosenttia ja yli neljä viikkoa 10 prosenttia yrittäjistä.

Koronavuonna pidemmät kesälomat ovat yleistyneet ja niiden osuus, jotka eivät lomaile ollenkaan, on laskenut.

- Ehkä tältä osin on havaittavissa pientä positiivista kehitystä. Se on tapahtunut osin olosuhteiden pakosta, kun työtä ei ole ollut, Pentikäinen summaa.

Yli kymmenen henkilöä työllistävät yrittäjät suunnittelevat pitävänsä yrittäjistä pisimpiä kesälomia. Yksinyrittäjillä ja pienillä työnantajilla tilanne on vaikein. Toimialoista lyhimmät kesälomat ovat palveluissa ja rakentamisessa.

”Pienestä yrityksestä on erittäin vaikea irtautua vapaalle”

Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana puolet (51 %) yrittäjistä on pitänyt lomaa korkeintaan kaksi viikkoa. Vähiten lomailivat pientyönantajat, eniten yli 10 henkilöä työllistävät. Yksinyrittäjät pääsivät aika lähelle yli 10 työllistävien loma-aikoja.

- Kannan erityistä huolta pienten työnantajayritysten yrittäjistä: 2 - 4 henkeä työllistävistä yrittäjistä 60 prosenttia on voinut lomailla viimeisen vuoden aikana korkeintaan kaksi viikkoa. Se on kovin vähän. Pienestä yrityksestä on erittäin vaikea irtautua vapaalle, Pentikäinen sanoo.

- Koronakriisin takia lomat lyhenivät. Heidän osuutensa, jotka eivät ole vuoteen pystyneet lomailemaan ollenkaan, lähes tuplautui. Se on huolestuttavaa, Pentikäinen sanoo.

Liki puolet kokee lomailevansa riittävästi

Vaikka yrittäjien lomat ovat lyhyitä, 48 prosenttia kokee pystyvänsä lomailemaan riittävästi. Lähes sama osuus (46 %) kuitenkin sanoo, ettei pysty pitämään riittävästi lomaa. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut viimeisen vuoden aikana.

Riittävää lomailua on eniten yksinyrittäjillä, yli kymmenen henkeä työllistävillä, palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla. Miehet kokevat pystyvänsä lomailemaan riittävästi hieman enemmän kuin naiset.

Näin kysyttiin

- Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

- Kyselyyn vastasi 1013 pk-yrityksen edustajaa.

- Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

- Yrittäjägallup ei ole Suomen Yrittäjien jäsenkysely, vaan otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

- Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

- Tiedot kerättiin 6.5. - 14.5.2021.