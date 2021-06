Alueellista yhteistyötä tulevaisuuden puolesta - Kerienergian investointi vähentää lämmöntuotannon päästöjä ja lisää tehokkuutta

Jaa

Kerimäen biolämpölaitoksen investointi vahvistaa paikallista yhteistyötä ja vakauttaa lämmön hintaa. Laitokselle asennettava savukaasupesuri vähentää lämpölaitoksen tuottamia pienhiukkasia 98 % polttamastaan hakkeesta, jota saadaan vieressä sijaitsevalta sahalta. Vastakaupaksi hakkeesta biolämpölaitos tuottaa lämpöä sahan käyttöön.

Kerimäellä alkanut 1,4 miljoonan investointi johdattaa seutua kohti hiilineutraaliutta ja samalla vahvistaa yhteistyötä alueella toimivan Sahakuutio Oy:n ja Lempeän välillä. Lämpölaitos tuottaa lämpöä Sahakuution tuotantolaitoksen prosesseihin, sekä Lempeän kaukolämpöverkkoon Kerimäellä. 90 % prosenttia laitoksen tarvitsemasta polttoaineesta kuittaantuu Sahakuution hukkapuusta, kuten sahanpurusta ja puunkuoresta.

Pienhiukkaspäästöt laskevat lähelle nollaa

Savukaasupesuri-investointi vähentää lämpölaitoksen tuottamia pienhiukkasia 98 % ja mahdollistaa öljyn käytön lopetuksen laitoksella lukuun ottamatta kesän huoltoseisakkeja. Tällä hetkellä biolämpölaitos tuottaa Kerimäen alueelle 10 tonnia pienhiukkasia, joista investoinnin jälkeen jää jäljelle enää 0,2 tonnia. Investoinnin avulla biolämpölaitos täyttää vuosien 2025 - 2030 päästörajavaatimukset jo tänä vuonna.

Investoinnilla kamppaillaan polttoaineiden hinnannousua vastaan

Investointi ei tule vaikuttamaan kaukolämmön hintoihin, vaan se edesauttaa alueen kaukolämmön hintavakautta ja parantaa sahan kilpailukykyä. Päästövähennyksen lisäksi myös laitoksen energiatehokkuus nousee savukaasupesurin avulla. Pesuri kerää talteen lämmön kuumasta savukaasusta ja johtaa sen lämpöverkkoon. Arvioiden mukaan pesuri kykenee kattamaan puolet kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta. Lisäteho tulee tarpeeseen, sillä Sahakuution tuotantomäärät ovat kasvussa.

"Tämä mahdollistaa tulevaisuuden alueella. Investointi mahdollistaa kilpailukykyisen lämmön niin kaukolämpöasiakkaille kuin sahallekin. Lämpökeskus on malliesimerkki tehokkaasta yhteistyöstä: Keskus tuottaa lämpöä niin kaukolämpöverkon kuin sahan tarpeisiin, ja taas 90 % laitoksen polttoaineesta saadaan sahalta. Lähilämpöä parhaimmillaan", toteaa Lempeän tuotantopäällikkö Harri Karhu.

Kerimäen savukaasupesuri luo uraa tuleville investoinneille

Hankkeen rakennusteknisten töiden pääurakoitsijana toimii Suur-Savon Sähkön pitkäaikainen kumppani, Juvalainen Kisara Oy. Savukaasupesurin toimittaa kotimainen perheyhtiö Condens Heat Recovery Oy. Kattilaprosessin muutokset ja sähkösuotimen asennukset tekee KPA Unicon Oy.

Investoinnin arvioitu valmistumisaika on syyskuun loppuun mennessä, mutta savukaasupesurin käyttöönotto tehdään elokuun loppupuolella. Investoinnin kustannus on 1,4 miljoonaa, johon on saatu tukea Business Finlandilta. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on kahdeksan vuotta.

Kerimäen savukaasupesuri on ensimmäinen Suur-Savon Sähkön alueella, mutta samanlainen on jo tulossa Joutsaan ja Juvalle suunnitteilla. Investoinneilla pyritään saavuttamaan Lempeän tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.