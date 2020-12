Aluehallintovirastolta uusi ympäristölupa Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen (Pohjois-Suomi)

Aluehallintovirasto on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle uuden ympäristöluvan Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen. Ympäristöluvassa on määrätty hakemuksessa esitettyjä tiukempia raja-arvoja päästöille. Niiden alittaminen edellyttää muun muassa kaivoksen vesien käsittelyn tehostamista nykyisestä. Jätealueiden sulkemista ja jälkihoitoa koskeva vakuus on kasvatettu noin 5,9 miljoonaan euroon.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 7.12.2020 myöntämä ympäristölupa koskee Sotkamon hopeakaivoksen toimintaa ja sen laajentamista ja muuttamista. Keskeisimmät muutokset vuonna 2019 käynnistyneessä toiminnassa aiempaan ympäristölupaan nähden ovat: - maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhoksesta louhittavan monimetallimalmin ja sivukiven kokonaislouhintamäärän nostaminen yhteensä 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa, - avolouhinnan jatkaminen koko kaivoksen suunnitellun toiminta-ajan (9 vuotta) ja avolouhinnan mahdollistaminen osittain myös kesäaikana, - esirikastuksen käyttöönotto ja vaahdotusrikastukseen syötettävän malmimäärän nostaminen 600 000 tonniin vuodessa ja - toiminnassa muodostuvien sivukivien pysyvä loppusijoittaminen uudelle kaivannaisjätteen jätealueelle. Luvan saaja on jo tehostanut kaivoksen jäteveden käsittelyä ottamalla vuonna 2019 koekäyttöön jätevesien käsittelylaitoksen. Laitos jää pysyvästi osaksi kaivoksen vesien käsittelyä. Käsitellyt jätevedet johdetaan edelleen Koivupuron kautta alapuolisiin vesistöihin. Purkuvesistön ensimmäiset suuremmat järvet ovat Pieni-Hietanen ja Hietanen. Määräykset pilaantumisen estämiseksi Päätöksessä on annettu 64 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat päästöjen rajoittamista sekä kaivannaisjätteiden ja muiden jätteiden käsittelyä. Määräyksillä on rajoitettu Koivupuroon johdettavien käsiteltyjen jätevesien sallittuja haitta-ainepitoisuuksia sekä vuotuista kokonaiskuormitusta. Pitoisuusraja-arvot on määrätty arseenin, lyijyn, sinkin, antimonin, alumiinin, sulfaatin, kiintoaineen ja pH-arvon osalta sekä liukoisen elohopean ja kadmiumin osalta. Kuormitusta on rajoitettu typen ja fosforin osalta. Vuotuinen kokonaistyppikuormitus Koivupuroon saa olla enintään 12 400 kg vuoden 2022 loppuun saakka ja sen jälkeen 7 000 kg. Kuormitusraja-arvon alittaminen edellyttää tehokkaan laitosmaisen typenpoiston käyttöönottoa. Fosforin kokonaiskuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa. Käsiteltyjen jätevesien lyijypitoisuus on jäänyt niin alhaiseksi, että aluehallintovirasto on luvan saajan hakemuksesta poistanut ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 33/2013/1 purkuvesistöön määrätyn lyijyn sekoittumisvyöhykkeen. Määräysten mukainen jätevesien johtaminen ei ennalta arvioiden juurikaan rajoita virkistyskäyttöä Pieni-Hietasessa tai Hietasessa tai niiden alapuolisissa vesistöissä. Kalastolle ja kalataloudelle aiheutuvat haitat kaivoksen vesien johtamisreitillä voidaan estää päätöksessä määrätyllä 2 000 euron suuruisella vuotuiselle kalatalousmaksulla tehtävin toimenpitein. Melun rajoittamiseksi on annettu toiminta-aikarajoituksia ja ympäristömelutasoa koskevat raja-arvot. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu toimenpiteisiin melun rajoittamiseksi. Toiminnan ja päästöjen sekä niiden vaikutusten seuraamiseksi luvan saaja on määrätty tekemään kattavaa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua. Kaivoksen sulkemista koskeva vakuus Luvan saajalle on määrätty jätealueiden sulkemista koskeva noin 5,9 miljoonan euron vakuus. Luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastoon uusi kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma sekä sulkemissuunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto antaa tarkempia määräyksiä jätealueiden sulkemisesta ja tarkistaa vakuussummaa. Nähtävilläpito ja muutoksenhaku Päätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 13.1.2021 saakka. Lisätietoja Ympäristöylitarkastaja Maarit Saukkoriipi, puh. 0295 017 503 Ympäristöneuvos Sami Koivula, puh. 0295 017 651 Jakelu MEDIA Pohjois-Suomi

