Alvar Aalto -museon kesänäyttely luo kurkistuksia Alvar Aallon asuntosuunnitteluun

Vuoden 2018 Maire Gullichsen -palkinnon saa tekstiilitaiteilija Inka Kivalo 30.5.2018 10:00 | Tiedote

Vuoden 2018 Maire Gullichsen -palkinto on myönnetty tekstiilitaiteilija Inka Kivalolle, joka on tunnettu erityisesti värikylläisistä kuvakudoksistaan. Taidepalkinnon arvo on 7 000 euroa.