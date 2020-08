Alvar Aalto -viikkoa vietetään tänä vuonna Porin ja Euran upeissa kulttuuriympäristöissä mielenkiintoisesta ohjelmatarjonnasta nauttien

Elokuun viimeisellä viikolla, 22.-30.8.2020 vietetään Porissa ja Eurassa Alvar Aalto -viikkoa, jonka teemana on ”Aalto arjessa”. Järjestyksessään neljäs Alvar Aalto -viikko tarjoaa kiehtovan ja monipuolisen kattauksen elämyksiä arkkitehtuurin, muotoilun sekä kulttuurin parissa.

Tämän vuoden ohjelmassa näkyy vahvasti Porin ja Euran rikas teollisuushistoria ja paikkakuntien yhteys Alvar Aallon tuotantoon ja edelleen tähän päivään. Huomion keskipisteinä loistavat itseoikeutetusti Aino ja Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea (1937-39) Porin Noormarkussa sekä Kauttuan Terassitalo (1937-38)Eurassa, joista molempiin järjestetään viikon aikana opastettuja vierailuja.

Luvassa on myös mielenkiintoisia aikamatkoja näyttelyjen muodossa, kuten Porin taidemuseossa esillä oleva Maire Gullichsen, Alvar Aalto ja Galerie Artek -näyttely ja sekä Euran pääkirjastossa nähtävä Arkielämän kuvia ja esineitä Aallon suunnittelemista taloista Kauttualla -näyttely.

Arkkitehtuurikierrokset ja vierailut harvemmin avoinna oleviin kohteisiin johdattavat tarinoin seutujen paikallishistoriaan ja nykyhetkeen. ”Yksi mielenkiintoisista tavoista tutustua rakennettuun kulttuuriympäristöön on melontaretki Eurajokea ja Säkylän Pyhäjärveä pitkin, jonka varrella nautitaan alueen monipuolisesta arkkitehtuurista, vesistöistä ja luonnosta. Myös Alvar Aallon arkkitehtuuri on vahvasti läsnä paikallisten asukkaiden arjessa, sillä mm. Varkaudenmäen tyyppitaloalue on säilynyt alkuperäisessä käytössään”, kertoo Euran kunnan kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist.

Alvar Aallon ja Ahlströmin pitkäaikaiseen ja monipuoliseen yhteistyöhön voi tutustua teemakierroksilla Noormarkun ruukissa. ”Odotamme, että tapahtuma lisää kiinnostusta ja tietoisuutta paikkakunnan rakennettua maisemaa ja kulttuurihistoriaa kohtaan sekä tekee Alvar Aaltoa ja hänen tuotantoaan yhä tunnetummaksi myös Satakunnassa”, sanoo Porin kaupungin kulttuuriyksikön päällikkö, Jyri Träskelin. Hän toivoo eläväisen kaupunkitapahtuman houkuttelevan kävijöitä myös kävelykierrokselle Porin ydinkeskustaan, jossa selviää monta tarinaa modernin kivikaupungin synnystä ja rakentumisesta aina 1930-luvulta 1990-luvulle.

Tapahtumaviikon ohjelmistoon voi kokonaisuudessaan tutustua osoitteessa: www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviikko

Alvar Aalto -viikko kiertää vuorollaan Alvar Aalto -kaupungeissa ympäri Suomen. Tapahtumaviikon järjestelyistä vastaavat tänä vuonna Euran kunta ja Porin kaupunki yhdessä Alvar Aalto -säätiön sekä lukuisten yhteistyökumppanien kesken.





Seuraamme covid-19 -tilannetta ja viranomaisten suosituksia tapahtumien järjestämisen suhteen ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin niiden vaatimalla tavalla. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus muutoksiin. Tarkistathan ennen osallistumista Alvar Aalto -viikon ohjelmasivuilta, ettei tapahtumaa ole peruttu.