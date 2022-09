“Älykkään maksamisen” startupit hallitsevat syksyllä Mastercardin kumppanuusohjelmaa

Xiaomi tuo yhteistyössä Mastercardin kanssa Mi Smart Band 6 NFC -aktiivisuusrannekkeen myyntiin Suomeen 13.10.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Johtavat teknologiayhtiöt Xiaomi ja Mastercard laajentavat kumppanuuttaan ja esittelevät uuden version Xiaomin suositusta Mi Smart Band 6 NFC -aktiivisuusrannekkeesta, jossa on NFC-lähimaksuominaisuus. Maksutoiminto on vain Mastercardin kortinhaltijoiden käytettävissä. Aluksi palvelu on tarjolla Curve-palvelun asiakkaille. “Puettavilla laitteilla on helppoa ja kätevää maksaa, ja jokainen maksutapahtuma on turvallinen Mastercardin digitaalisen alustan tokenisaation ja korttitietojen salauksen ansiosta", sanoo Erik Gutwasser, Mastercardin Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtaja. Mi Smart Band 6 NFC: lähimaksu on arkinen tapa maksaa Uusi Mi Smart Band 6 NFC on osa Xiaomin suosittua puettavien lähimaksulaitteiden mallistoa. Rannekkeessa on NFC-yhteys, joka mahdollistaa nopean, turvallisen ja helpon maksamisen. Tutkimusyhtiö Canalysin mukaan Xiaomi on maailman suosituin puettavien laitteiden valmistaja. Kuinka otat lähimaksut käyttöön Mastercardilla ja Mi Smart Band 6 NFC -rannekkeella Asen