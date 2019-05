Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatus monipuolistuu, samalla kustannukset putoavat

Kouluihin tarvitaan lisää talousopetusta 31.1.2019 05:00:00 EET | Tiedote

Taloustaidon opettaminen koulussa on tärkeää. Tätä mieltä on 94 % opettajista. Kuitenkin vain vajaa kolmannes on sitä mieltä, että koulu antaa riittävät talousosaamisen valmiudet. Tulokset selviävät tuoreesta Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimuksesta.