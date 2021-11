Ammattiliitto JHL ja Arkea käynnistävät neuvottelut uudelleen, lakko jatkuu toistaiseksi

Turun kaupunginhallitus päätti tänään29. marraskuuta, että päiväkotien ja koulujen ruokapalvelut siirretään kaupungin omaksi in-house-toiminnaksi.

Arkeaan jäävien toimintojen osalta kaupunginhallitus antoi Arkealle ennakkoluvan vaihtaa työehtosopimusta nykyisen sopimuskauden päättyessä helmikuun 2022 lopussa. Ruokapalveluiden työntekijät ja esimiehet siirtyisivät suunnitelmien mukaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n työehtosopimukseen ja siivous-, kiinteistönhoito- sekä ylläpitopalveluiden ja hallinnon työntekijät sekä toimistohenkilöt Kiinteistötyönantajat ry:n työehtosopimukseen.

- Turun poliitikot ymmärsivät ainoastaan osittain, että kaupunkilaisten palvelut vaarantuvat, jos niitä tuotetaan polkupalkoilla. Ammattilaiset ansaitsevat työstään kunnollisen korvauksen. Suunta on oikea, mutta ei riittävä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine analysoi kaupunginhallituksen päätöstä.

Lisäksi kaupunginhallitus velvoitti Arkean käynnistämään viipymättä neuvottelut työsopijaosapuolten kanssa paikallisesta sopimuksesta yhtiön taloudellisen aseman turvaamiseksi. Turun kaupunki omistaa Arkean, mutta lopullisesti työehdoista päätetään neuvotteluissa, jotka käydään yhtiön ja ammattiliittojen välillä.

- JHL on ollut valmiudessa neuvottelupöytään jo pitkään ja olemme jo aiemmin esittäneet Arkealle useita ehdotuksia tulevista työehdoista. Tilanne on seissyt kuitenkin kaksi viikkoa yhtiön neuvotteluhaluttomuuden vuoksi. Nyt nähdään, miten tosissaan Arkean johto tällä kertaa on, Niemi-Laine sanoo.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tavoitteena on, että Arkea jatkaa nykyisessä työehtosopimuksessa (Avain-tes) ja työntekijöiden työehdot pysyvät kunnossa.

JHL aloitti lakon Arkeassa 17. marraskuuta, koska yhtiö aikoi vaihtaa halvempaan työehtosopimukseen. Muutos tietäisi työntekijöille suuria ansionmenetyksiä. Lakko jatkuu toistaiseksi neuvotteluiden vauhdittamiseksi.

Lisätiedot: JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772