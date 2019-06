Anna-Kaisa Säkkinen Jyväskylän yliopiston viestintäjohtajaksi

Anna-Kaisa Säkkinen on valittu Jyväskylän yliopiston viestintäjohtajaksi. Säkkinen siirtyy yliopistoon Kemira Oyj:n globaalin viestinnän johtajan tehtävästä. Hän aloittaa 19.8.2019.

Anna-Kaisa Säkkinen on valmistunut vuonna 2005 Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi valtio-opista. Hän on suorittanut EU-opinnot opiskelijavaihdossa Pariisissa, useita esimiesvalmennuksia sekä aloittanut psykologian perusopinnot Helsingin avoimessa yliopistossa. Globaalissa kemianyhtiö Kemirassa Säkkisen ensisijainen työkieli on englanti.

Säkkinen on työskennellyt yli 10 vuotta vaativissa viestinnän tehtävissä, josta viimeiset kuusi vuotta Kemira Oyj:n globaalin viestintätiimin esimiehenä. Hän tuntee hyvin viestinnän keskeiset prosessit ja hänellä on monipuolinen kokemus viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta sekä uudistamisesta kansainvälisessä organisaatiossa. Työtehtäviin on sisältynyt digitaalinen viestintä ja sen sisältö- ja kohdeyleisölähtöinen kehittäminen, brändiuudistusten jalkauttaminen sekä verkkosivu-uudistusten toteuttaminen. Säkkinen on vastannut myös johdon tuesta eri viestintätilanteissa sekä mediasuhteista, sisäisestä viestinnästä ja kriisiviestinnästä. Hänellä on myös vahva kokemus Kemira Oyj:n tutkimustoiminnan viestinnästä.

Ennen johtajan tehtävää hän on työskennellyt Kemirassa viestintäpäällikkönä ja tiedottajana.

Säkkinen asuu Porvoossa ja hän on aloittanut perheensä kanssa muuttovalmistelut Jyväskylän seudulle.

- On merkityksellistä päästä työskentelemään sivistysyliopistossa. Jyväskylän yliopiston strategia, Osaava ja hyvinvoiva ihminen, puhutteli minua ja jaan strategian mukaiset arvot henkilökohtaisesti. Olen erittäin iloinen uusista työtehtävistäni ja odotan innolla, että pääsen edelleen kehittämään arvostamani yliopiston brändiä ja tukemaan strategian toteuttamista,Anna-Kaisa Säkkinen sanoo.

- Haimme vahvaa markkinointiviestinnän ammattilaista, jolla on viestinnän johtamisen ja kansainvälisen brändin kehittämisen kokemusta. Saamme Anna-Kaisasta yliopistoomme laaja-alaisen viestinnän ammattilaisen, jolle akateeminen toimintaympäristö ja arvomaailma on tärkeää, rehtori Keijo Hämäläinen kertoo.

Viestintäjohtajan tehtävänä on varmistaa, että viestintä tukee yliopiston strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Hänen tehtäviinsä kuuluu yliopiston brändin edelleen kehittäminen sekä markkinointi- ja viestintästrategian suunnittelu ja toteuttaminen. Työssä painottuvat opiskelijamarkkinointi ja tiedeviestintä. Viestintäjohtaja toimii viestintä ja yhteisöllisyys- vastuualueen johtajana, jossa viestintä- ja markkinointitiimin lisäksi toimivat kumppanuustiimi ja yliopistopaino.